Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, “100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözünü kendimize ilke edinerek, Türkiye’nin Trendyol’u olarak esnafımız, üreticilerimiz, işletmelerimiz, ekibimizle ülkemizin gelecek yüzyıllara daha güçlü bir şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Ülkece Cumhuriyetimizin gelecek dönemleri için çok önemli hedeflerimiz var” dedi.

Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Cumhuriyet’in 100. Yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. İnan, yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Biz de bu hedeflere elimizden geldiğince destek olmak için, Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olarak Türkiye’nin üretim gücünü tüm dünyaya ulaştırmayı, tüm satıcılarımızı farklı coğrafyalardaki müşterilerle buluşturmayı kendimize hedef olarak aldık.

2022 yılından bu yana 40 binden fazla satıcımızı ilk kez ihracat yapar hale getirdik. Cumhuriyetimizin gelecek yüzyıllara daha güçlü şekilde ulaşması için tüm Trendyol ekosistemi ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bir yandan köklerimizin olduğu anavatanımız Türkiye’nin hem ekonomik hem de sosyal kalkınmasına katkı sağlarken, yurt dışında da Türkiye’nin üretim gücünün temsilcisi olacağız. Ülkemizin e-ihracatına, Ticaret Bakanlığımızın da hedefleriyle paralel olarak en büyük katkıyı sağlamak için çalışacağız.”