'Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz'

Petrol Ofisi’nin tüm paydaşlarıyla bu topraklara değer kattığını söyleyen Petrol Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu, akaryakıt ve madeni yağ pazarlarındaki geleneksel liderliklerini korurken güçlü adımlarla büyümeye ve yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

16. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı Petroleum Istanbul 2022, 16 - 18 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Gas & Power Network, 5. Elektrik, Doğal Gaz ve Alternatif Enerji, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen Petroleum Istanbul 2023’te 3 gün boyunca sektörün önde gelen uzman ve üst düzey konukları sunumlar ve katıldıkları panellerde önemli bilgiler paylaşacak.

22 ülkeden binin üzerinde markanın ve binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar sektörlerinin önde gelen firmalarından Petrol Ofisi Grubu da hem katılımcı hem de destekçi olarak bu buluşmada yer aldı.

“Türkiye’nin akaryakıt ve madeni yağ pazarlarının geleneksel lideriyiz”

Petroleum Istanbul’un sektörün ortak bilgi paylaşım platformu olma misyonunu başarıyla üstlendiğini söyleyen Petrol Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “Petrol Ofisi Grubu olarak, çok katmanlı ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızla bu topraklara değer katıyoruz. 200 milyar TL’yi bulan ciromuzla ülkemizin en büyük özel şirketlerinden biriyiz. Ayrıca, Türkiye’nin akaryakıt ve madeni yağ pazarlarının geleneksel lideriyiz. 4 kıtada 33 ülkeye madeni yağ ihracatı yapan, teknoloji ihraç eden bölgesel bir güç konumundayız. Akaryakıt ve madeni yağ pazarlarındaki geleneksel liderliğimizi korurken attığımız her adımda ülkemizin enerji koridoru konumunu güçlendirecek altyapı ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya, oluşturduğumuz ölçek ekonomisi ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katma değer sağlayacak girişimler oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

“Deprem felaketinin yaralarını sarmak öncelikli gündem maddelerimiz arasında”

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen bölgelerdeki yaraları sarabilmek ve ihtiyaçları karşılayabilmek adına vatandaşların yanında yer aldıklarını da söyleyen Abbasoğlu, gerçekleştirdikleri seferberlik hakkında şu bilgileri paylaştı: “Kamu, sivil toplum ve özel sektör paydaşlarımızla birlikte, deprem felaketinin yaralarını sarmak bu yılki öncelikli gündem maddelerimiz arasında bulunuyor. Nitekim deprem felaketinin ilk gününden bu yana yaptığımız destekler kapsamında bölgeye 100 milyon TL’lik kaynak aktardık. Bu çerçevede 5 milyon litrelik akaryakıtı afet bölgesinde yer alan 10 ildeki istasyonlarımızın otomasyon sistemi ile kademeli olarak AFAD’ın bilabedel kullanımına sunduk. Bölgedeki AFAD araçlarına ve AFAD’ın yönlendirdiği kurum ve kuruluşlara istasyonları ve mobil ikmal noktaları ile yakıt ikmali yaptık. 40 bin litrelik mobil konteyner tankını afet bölgesine indirerek AFAD’ın hizmetine sunduk. Bilabedel yardımlarımız dışında valilikler ve kaymakamlıkların koordinasyonunda, onların yönlendirdiği lokasyonlara mobil ikmal noktaları ile kesintisiz enerji de sağlıyoruz. Mersin ve İskenderun terminallerini besleyebilmek amacıyla toplam 8 aracımızı terminaller arası taşımayı sağlamak üzere yönlendirdik. Bugüne kadar afet bölgesine 2 bin 858 tankerimizle 64 milyon litreden fazla yakıt ikmali gerçekleştirdik. Bölgedeki yardım uçakları trafiğinin sorunsuz ilerlemesi için toplam 720 yardım uçağına 6 milyon 550 bin litre yakıt ikmali yaptık. 4 adet gezici tankerimizi havaalanı tadilatı ve diğer destek işlerinde kullanılmak üzere bölgeye taşıdık. Bölgede zarar gören yolların onarımı adına Karayolları Genel Müdürlüğü araçları ile bölgenin asayişi için kritik bir sorumluluğa sahip Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı araçlarına kesintisiz yakıt ikmali yapıyoruz. Terminallerinden deniz yolu ile akaryakıt tedarik operasyonu kapsamında gemilerimizi sürekli teyakkuz halinde tutuyoruz.”

“Ürün ve hizmetlerimiz yoğun ilgi gördü”

Petroleum Istanbul’un enerji dünyasındaki tüm paydaşları bir araya getirmesi açısından son derece değerli bir platform olduğunu söyleyen Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral ise “Küresel çapta yaşanan tüm zorluklara karşın Petrol Ofisi Grubu olarak ülkemizde yine yoğun bir şekilde yeniliklere imza atmaya, birçok ‘en’i gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Elde ettiğimiz başarıların ardında ise bayilerimiz ile kurdumuz güçlü bir sinerji var. Sürekli sahada, bayilerimizle bir arada olan bir ekibiz. Bu nedenle Petroleum Istanbul’da 500’ü aşkın bayimiz ve potansiyel bayilerimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak bizim için çok kıymetliydi. Bu platformun ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda önemli iş birliklere zemin hazırlaması da sadece sektörümüz için değil ülkemiz için de önemli fırsatları ortaya çıkarıyor. Petrol Ofisi Grubu olarak bu önemli buluşmada sektörün değerli isimleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Fuarda Petrol Ofisi Grubu standına gösterilen ilgiye de değinen Meral, “Sektörün tüm paydaşlarının yanı sıra binlerce bayinin de katıldığı fuarda yine yoğun ilginin odağında yer aldık. Markalarla geliştirdiğimiz iş birliklerimiz, yenilenen formülüyle Maxima Motor Yağlarımız ziyaretçilerimizin en çok ilgilendiği konu, ürün ve hizmetlerimiz arasında yer aldı. Ayrıca, elektrikli araçlar için özel geliştirdiğimiz e-POwer ve istasyonlarımıza kurduğumuz güneş panelleri projemiz s-POwer markamızı da fuarda sergiledik” dedi.