'Ultra gece moduna sahip Casper VIA A40, karanlık ortamlarda net çekimler gerçekleştiriyor'

Telefonda kameraya önem veren kullanıcılar için yapay zekâ destekli, 64 MP arka kameraya ve 13 MP ön kameraya sahip olan Casper VIA A40’dan bahseden Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, Ultra Gece Modu özelliği ile karanlık ortamlarda dahi güzel anıları en net haliyle saklama imkânı sunduğunu açıkladı.

Yüksek kaliteli kameraların yaygınlaşmasıyla iletişim giderek daha görsel odaklı bir hale geldi. Günlük yaşamındaki anlık görüntüleri, mesaj uygulamaları veya sosyal medyada sevdikleriyle paylaşan kullanıcılar, bu sayede derin ve anlamlı bir bağ oluşturabiliyor. Trend teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturma misyonunda olan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, VIA ailesinin en yeni üyesi Casper VIA A40 ile en güzel anıları, en canlı şekilde yakalamayı mümkün kılıyor. Çok daha net ve parlak fotoğraflar için 64 MP ana kameraya ek olarak geliştirilen 2 MP makro ve 2 MP bokeh kameraya sahip olan Casper VIA A40, yapay zekâ destekli ‘Ultra Gece Modu’ ve 13 MP ön kamerasıyla karanlık ortamlarda dahi dinamik özçekimleri mümkün kılıyor.

1 TB’a kadar artırılabilen depolama alanı sağlıyor

Yüksek kaliteli görüntülerin depolanabilmesi için 256 GB hafızasının yanında 1 TB’a kadar artırılabilen depolama alanı sağlayan Casper VIA A40, 84 bin fotoğraf, 26 saat 1080P video ve 48 saate kadar 720P video saklamaya imkan tanıyor.

“Dünya devi Arcsoft’un lisanslı yapay zekâ yazılımı ile güçlendirildi”

Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman şunları söyledi:

“Kullanıcıların bir akıllı telefondan beklediği tüm özellikleri tek bir cihazda buluşturmayı hedefleyen Casper VIA A40, 6.78” FHD+ geniş ekranı, yapay zekâ destekli akıllı kamera özelliği, geniş hafızası ve şık tasarımıyla kullanıcılara beklentilerin ötesinde bir deneyim yaşatıyor. Son yılların çığır açan yapay zeka teknolojisini, kamera yazılımları alanında dünya devi olan Arcsoft’un lisanslı yazılımı ile buluşturan Casper VIA A40, Ultra Gece Modu özelliği ile karanlık ortamlarda dahi net görüntüler yakalayabiliyor. 64 MP arka kameraya ek olarak geliştirilen 2 MP makro ve 2 MP bokeh kamerayı etrafındaki gümüş halka çerçevede konumlandırılan Casper VIA A40, tasarımın gücünü kamera performansına yansıtıyor. Dünya devi Arcsoft’un lisanslı yapay zekâ yazılımı ile güçlendirilen 13 MP’lik ön kamera, geliştirilmiş gece modu ve portre koruma teknolojileri sayesinde ise dinamik özçekimleri mümkün kılıyor.”

“Yeni akıllı telefon yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak”

Yapay zekâ destekli kamera özelliğini, diğer akıllı telefonlarına da entegre edeceklerini belirten Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, yeni akıllı telefonun yakında kullanıcıların beğenisine sunulacağının müjdesini verdi.