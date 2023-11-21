'Ulus Tarihi Kent Merkezinde Büyük Dönüşüm' dergisi yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Ulus Tarihi Kent Merkezinde Büyük Dönüşüm" dergisini yayınladı.

"Ulus Tarihi Kent Merkezinde Büyük Dönüşüm" dergisinde, kuruluşun ve kurtuluşun kalbi Ulus tarihi kent merkezinde tamamlanan ve devam eden projeler detaylı bir şeklide anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Bir Ulusun Doğduğu Yer” sloganıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ön sözü ile başlayan “Ulus Tarihi Kent Merkezinde Büyük Dönüşüm” isimli dergide 4 yıl boyunca tamamlanan ve devam eden 37 proje tanıtılıyor. Dergi, Ulus bölgesi ile çevresindeki esnafa ve vatandaşlara dağıtılacak. Online olarak da dergiye "https://www.ankara.bel.tr/" adresi üzerinden erişilebilecek.