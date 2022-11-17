'Uluslararası Aşağıpınar Höyüğü' konferansı yapıldı

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Aşağıpınar Höyüğü" konferansı düzenlendi.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğünce "Uluslararası Aşağıpınar Höyüğü" konferansı gerçekleştirildi. Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleşen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Konferansa katılan Kırklareli Valisi Birol Ekici, yaptığı konuşmada, “Gerçekten şehrimizin çok büyük bir hazinesidir. Hocamızın sayesinde bunları gün yüzüne çıkartıyoruz. Biz valilik olarak Vali Yardımcımızın başkanlığında o dönemde kurulan malzemeleri fırınlayarak üretmek için 2 tane fırın kurulacak onları üretip Türkiye’de daha tanınır daha görülür ve daha kullanılır hale getireceğiz. Aynı malzemeyi kullanıyoruz tasarım olarak biraz post model olabilir bizimkiler ama bunlara da bakıyorum gerçekten modern tasarımlar var. O modern tasarımları bu günkü post model dünya ile birlikte birleştirip kullanılır hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Aşağıpınar Arkeolojik Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan da, Aşağıpınar’ın önemine değinerek, “Burası bir ara tampon bölgedir. Mutlaka anıt yapıların, Hasankeyf, Efes’in (Efes Antik Kenti) olması gerekmez. Onlar zaten görsel çekiciliği olan anıt yapılar. İnsanların kültürel uygarlık tarihinde birkaç bin yıllık küçük bir döneme aittirler. Uygarlık tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri yerleşik yaşamdır. Yani bir yerde sabit yaşamak ve besin üretmektir, tarım yapmaktır. Burada tarım toplumuna geçmek, üretim toplumuna geçmek sadece beslenmeyi değiştirmez, sadece ekip biçmeyi getirmez. Bunun sosyal bir yanı vardır. Mirası, mülkiyeti, aile hukukunu ve daha sonra imparatorluklara, devlete giden sistemin de kentleşmenin temelleri de bu dönemde atılmıştır. Bu, Anadolu’nun yarı kurak bölgelerinde başlamış ama buradan sonra küresel bir yaşam haline gelmiş, dünyaya yayılmıştır” dedi.

Konferansa, Bulgaristan Tarih Müzesi Müdürü Krasimira Kostova, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Eylem Özdoğan, Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi Şafak Nergiz ve vatandaşlar katıldı.

Konferans öncesi Aşağıpınar seramik ve heykel sergisi açıldı.