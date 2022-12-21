'Üniversite eğitimi, kadınların kazancını 1,7 kat artırıyor'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimin bilhassa kadınların mezuniyet oranlarında, işgücüne katılımlarında ve gelirlerinde büyük bir etkisi olduğunu belirterek, "Son istatistiklere göre, yükseköğretim mezunu kadınların yıllık ortalama gelirinin, lise ve dengi okullardan mezun olan kadınların yıllık ortalama gelirinin 1,7 katı kadar olduğunu memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yaptığı açıklamada, Türkiye’de her ile üniversite açılmasına bağlı olarak özellikle kadın öğrencilerin yükseköğretime daha kolay erişebildiğini ifade ederek, yükseköğretim mezuniyetinin kadınların işgücüne katılımını ve gelirini de artırdığını vurguladı.

Türkiye’de açılan üniversite sayısının artmasının, öğrencilerin eğitime erişimi konusunda olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten YÖK Başkanı Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak istihdamı daha da artırmak ve güncel ihtiyaçları karşılamak için Siber Güvenlik, CNC Programlama ve Operatörlüğü, Açık Deniz Sondaj Teknolojisi gibi yeni programlar açtıklarını hatırlattı.

2021-2022 öğretim yılı itibarıyla 18-22 yaş aralığında yükseköğretime erişim oranlarının erkeklerde yüzde 40,3, kadınlarda yüzde 49,2 olarak gerçekleştiğini anlatan Özvar, kadınların yükseköğretime erişim hakkını erkek öğrencilerden daha fazla kullandığına ve mezun olma yüzdesi bakımından da öne geçerek istihdamda avantajlı konuma geçtiklerine dikkati çekti.

Kadınların yükseköğretime katılımı ve istihdamına yönelik olarak konuşan YÖK Başkanı Özvar, "Hem Türkiye hem de OECD ülkelerine bakıldığında, yükseköğretim mezunu olanların istihdam ve gelir bakımından lise ve dengi okullardan mezun olanlara oranla çok daha avantajlı durumda olduklarını görüyoruz" diye konuştu.

"Üniversite mezunlarının işgücüne katılım oranı artıyor"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre, 2022 yılının 3. çeyreği itibarıyla yükseköğretim mezunlarında işgücüne katılım oranının yüzde 77 olarak gerçekleştiğini, bu oranın lise mezunlarında yüzde 56, mesleki veya teknik lise mezunlarında ise yüzde 67 olduğunu kaydeden Özvar, şöyle devam etti:

“Veriler, yükseköğretim mezunlarının işgücüne katılım oranının, genel lise mezunlarının iş gücüne katılım oranından 21 puan, mesleki veya teknik lise mezunlarından ise 10 puan daha fazla olduğunu gösteriyor. Yükseköğretim mezunlarının istihdam oranı yüzde 67 iken, lise mezunlarının istihdam oranı yüzde 50 ve mesleki lise mezunlarının istihdam oranı ise yüzde 60’tır. Bu istatistiğe göre yükseköğretim mezunlarının istihdam oranının genel lise mezunlarından 17 puan, mesleki ve teknik lise mezunlarından 7 puan fazla olduğunu söyleyebiliriz. Üniversite mezunlarının işgücüne katılım oranı artıyor."

"Yükseköğretim mezunları lise mezunlarından daha fazla kazanıyor"

YÖK Başkanı Özvar, TÜİK’in 2021 yılı için hazırladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nda lise ve dengi okul mezunlarının yıllık ortalama geliri 47 bin TL iken, yükseköğretim mezunlarının yıllık ortalama gelirinin 68 bin TL olarak açıklandığını hatırlatarak, "Veriler yükseköğretim mezunlarının lise ve dengi okul mezunlarından daha fazla kazandığını doğruluyor. Yükseköğretim mezunlarının ortalama yıllık geliri, lise ve dengi okul mezunlarının yıllık ortalama gelirinden 1,45 kat daha fazla" şeklinde konuştu.

Öte yandan lise ve dengi okul mezunu kadınlar yıllık ortalama 33 bin TL gelir elde ederken, yükseköğretim mezunu kadınların gelir ortalamasının 57 bin TL olduğuna dikkati çeken Özvar, "Buna göre yükseköğretim mezunu kadınlar, lise ve dengi okul mezunu kadınlardan 1,7 kat daha fazla gelir elde ediyor" ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar, “Yükseköğretimin bilhassa kadınların mezuniyet oranlarında, işgücüne katılımda ve gelirlerinde büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Yükseköğretim mezunu kadınların yıllık ortalama gelirinin, lise ve dengi okullardan mezun olan kadınların yıllık ortalama gelirinin 1,7 katı kadar olmasını memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulundu.

Yılın ilk iki çeyreğine göre işsizlik oranları azaldı

TÜİK verilerine göre 2022’nin 3. çeyreğinde işsizlik oranları yükseköğretim mezunlarında yüzde 12 olarak gerçekleşirken, lise mezunları ile mesleki ve teknik lise mezunlarının işsizlik oranları sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 11 oldu. Aynı yılın ilk çeyreğinde lise mezunları ile mesleki ve teknik lise mezunlarının işsizlik oranı sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 13, ikinci çeyreğinde ise sırasıyla yüzde 13 ve 11 olarak yer aldı. Buna göre, lise mezunlarının işsizlik oranında yılın ilk iki çeyreğine göre iki puanlık düşüş yaşandı.