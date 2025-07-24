'Üniversite tercihi yaparken yedi faktörü göz önünde bulundurun'

Üniversite tercih dönemi yaklaşırken uzmanlardan öğrencilere önemli tavsiyeler geldi. Uzmanlar, üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken yedi maddeyi anlattı.

Üniversite tercih dönemi yaklaşırken aday öğrenciler ve aileler büyük bir heyecanla karar sürecine hazırlanıyor. Kadir Has Üniversitesi Rehber öğretmenleri, doğru tercih yapmanın yalnızca bir eğitim seçimi değil, aynı zamanda yaşam tarzını ve kariyer rotasını belirleyen önemli bir adım olduğunu belirtti. Uzmanlar, üniversite tercihinde göz önünde bulundurulması gerekenleri şöyle anlattı:

Hedef ve ilgi alanlarınızı netleştirin

"Adayların önce kendi ilgi alanlarını ve gelecekte nerede olmak istediklerini belirlemeleri gerekiyor. Hangi derslerde başarılı olduklarını, hangi alanlarda çalışmaktan keyif aldıklarını ve uzun vadede kendilerini nerede görmek istediklerini sorgulamak, bilinçli bir tercih yapmanın temelini oluşturuyor."

Başarı sıralamanızı kılavuz edinin

"Uzmanlar, tercih listesi hazırlanırken sadece puana değil, asıl olarak başarı sıralamasına odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Kadir Has Üniversitesi rehber öğretmenleri, adayların listelerini sıralarının biraz üzerinde, tam ortasında ve altında bölümleri içerecek şekilde geniş tutmalarını öneriyor. Böylece yerleşme şansı önemli ölçüde artabiliyor."

Şehir, konum ve ulaşım imkânlarını araştırın

"Üniversitenin bulunduğu şehirdeki ulaşım, konaklama, sosyal ve kültürel imkânlar; öğrencilik hayatını derinden etkileyen unsurlar. Uzmanlar, adayların tercih edecekleri üniversitenin şehir içindeki konumunu, toplu taşıma imkanlarını ve yaşam maliyetlerini mutlaka araştırmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Mümkünse kampüs ziyaretleri yaparak ortamı yerinde görmek de oldukça faydalı."

Yurt dışı imkanlarını gözden kaçırmayın

"Erasmus ve benzeri uluslararası değişim programları, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Kadir Has Üniversitesi rehber öğretmenleri, adayların tercih edecekleri üniversitenin yurt dışındaki anlaşmalı kurumlarını ve bu programlara katılım şartlarını detaylıca incelemelerini öneriyor."

Akademik kadro ve başarılar yol gösterici olabilir

"Tercih edilecek bölümlerin akademik kadrosu, öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ve üniversitenin ulusal ve uluslararası başarıları, tercih sürecinde önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Kadir Has Üniversitesi uzmanları, adayların üniversitelerin dünya sıralamalarındaki yerini, akreditasyonlarını ve araştırma alanındaki güçlü yanlarını mutlaka sorgulamalarını tavsiye ediyor."

Sosyal yaşam ve kampüs imkanlarını es geçmeyin

"Üniversite yalnızca akademik bir kurum değil; aynı zamanda sosyal bir yaşam alanı. Öğrenci kulüpleri, sosyal etkinlikler, spor alanları ve kütüphane imkanları; gençlerin kendilerini geliştirmelerine ve sosyal ağ kurmalarına katkı sağlıyor. Kadir Has Üniversitesi uzmanları, kampüs yaşamının gençlerin özgüveni açısından önemli bir deneyim olduğunu belirtiyor."

Mezun başarıları ve istihdam oranlarını inceleyin

"Üniversitenin mezunlarının hangi sektörlerde çalıştığı, iş bulma hızları ve kariyer merkezi hizmetleri de tercih sürecinde kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, adayların mezunlarla iletişim kurarak deneyimlerini dinlemesini ve üniversitenin kariyer merkezinin sunduğu destekleri araştırmasını öneriyor."