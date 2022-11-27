'Uyutulması gerekiyor' denilen sokak köpeği Patilik'te iyileşti

Kocaeli’de trafik kazası sebebiyle arka bacağında kırık oluşan sokak köpeği, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında başarılı bir operasyon geçirerek sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgiye göre, İzmit’te trafik kazası geçiren sokak köpeği, bir vatandaş tarafından özel veteriner kliniğine götürüldü. Burada köpeğin genel durumunun çok kötü olduğu ve uyutulması gerektiği belirtildi. Ancak vatandaşın vicdanı el vermeyerek, sokak köpeğini Patilik Sokak Hayvanları Kasabasına getirdi. Patilik’te tetkiklerde köpeğin arka bacağında ciddi kırık bulunduğu belirlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Bölümünden Prof. Dr. Hakan Salcı’nın gözetiminde uzman hekimler tarafından kan tahlili yapılan ve röntgeni çekilen sokak köpeğinin ayağına plaka takıldı. Sokak köpeğine cerrahi operasyondan sonra ilaç tedavisi de uygulandı.

Patilik’ten yapılan açıklamada, "Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasına getirilen ve arka sağ bacağında kırık bulunan sokak köpeği başarılı bir operasyon geçirerek sağlına kavuştu. Patiliğ’e ilk getirildiğinde hayati verileri çok düşüktü, 6 aylık kangal sokak köpeği Patilik’te tekrar hayat buldu" denildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Kandıra yolu üzerinde bulunan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında sokak hayvanlarına yönelik uzman veteriner hekimler ve veteriner teknikerler 7/24 hizmet veriyor. Son 10 aylık dönemde bakımevlerinde 9 bin 949 kedi ve köpek tedavi eden Büyükşehir ekipleri, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.