'Uzaktan eğitimde net iletişim kanalları oluşturulmalı'

Uzaktan öğrenimde motivasyon ve verimliliği arttırma konusunda önerilerde bulunan Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ülfet Uzunkoca, akademisyenler ile öğrenciler arasında net iletişim kanalları oluşturmanın ve karşılıklı beklentilerin netleştirilmesinin önemine değindi.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte “uzaktan öğrenim” farklı öğrenim tekniklerini bir arada kullanılmasına imkân vermesi ve farklı yerlerden erişim olanağı ile hem akademisyenlere hem de öğrencilere esneklik ve kolaylık sağlayan yaygın bir eğitim yöntemi haline geldi. Bu avantajların yanı sıra yüz yüze iletişimin eksikliği nedeni ile katılımın azalması, iletişimde zorluklar ve teknik sorunlar dahil olmak üzere bir dizi ihtiyatla ele alınması gereken durumları da ortaya çıkardı.

Atlas Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ülfet Uzunkoca, öğrencilerin çevrimiçi öğrenme deneyimini geliştirmek ve akademik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için pratik ipuçları ve stratejilere yönelik öneriler listesi hazırladı. “Önerilerimizin, öğrencilerimiz için hazırladığımız öneriler listesi ile kullanıldığında uzaktan öğrenime ait iletişim ve katılımdan içerik sağlama ve değerlendirmeye kadar, öğrenci başarısını destekleyen, ilgi çekici, bilgilendirici ve etkili çevrimiçi deneyimler oluşturmada hem çevrimiçi öğrenmeye yeni başlayan hem de tecrübesi olan tüm akademisyenlerimize destek olacağını umuyoruz” diyen Uzunkoca, akademisyenler için uzaktan öğrenimde motivasyon ve verimliliği artırmanın yollarına dair konu başlıklarını aşağıdaki şekilde açıkladı:

“Çevrimiçi platforma alışın, teknik zorluklara hazırlanın”

Uzunkoca, teknoloji ve ders materyalleri ile ilgili, “Sınıf etkinlikleri için yüksek hızlı bant genişliği bağlantısına güvenli erişim sağladığınızdan emin olun ve derse başlamadan önce dersle ilgili tüm teknolojileri test edin. Çevrimiçi öğretmeye başlamadan önce, kullanacağınız platformu anlamanız çok önemlidir. Platformun özelliklerini, araçlarını ve işlevlerini keşfetmek için biraz zaman ayırın ve bunları rahatça kullandığınızdan emin olun. Çevrimiçi eğitim verirken teknik zorluklar kaçınılmazdır, bu nedenle hazırlıklı olmak önemlidir. Teknik sorunlara karşı bir yedekleme planınız olsun ve sorunları ortaya çıktıkça gidermeye hazır olun. Teknik destek alabileceğiniz kişilerin telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildiğinizden emin olun. Derse başlamadan önce öğrencilerin derse başlamalarına aktif katılımlarını engelleyen bir durumlarının olup olmadığına dair geribildirim isteyin. Öğrencilerin çevrimiçi derste kendilerinden ne beklendiğinin farkında olduklarından emin olun. Ödevler, tartışmalar ve son tarihler için net yönergeler sağlayın. Ders içeriğinin güncel olduğundan emin olun. Bu, öğrencilerin derse katılımını ve ilgisini sürdürmesine yardımcı olabilir. Çevrimiçi dersler, öğrencileri meşgul eden ve motive eden ilgi çekici ve etkileşimli öğrenme materyalleri gerektirir. Öğrencilerin ilgisini çekmek ve ders içeriğini anlamalarına yardımcı olmak için çeşitli multimedya kullanın. Bu, videoları, podcast’leri, etkileşimli sınavları, oyunları ve diğer çevrimiçi kaynakları içerebilir. Öğrenci katılımını, tartışmasını ve eleştirel düşünmeyi destekleyen ilgi çekici ve etkileşimli etkinlikler planlayın. Örneğin, çevrimiçi tartışmalar, akran değerlendirmeleri, grup projeleri ve sanal saha gezileri düzenleyebilirsiniz” dedi.

“Net iletişim kanalları kurun, geri bildirim ve değerlendirme sağlayın”

Dersler ile ilgili iletişimin ve geribildirimlerin konusunda da dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Uzunkoca, “Öğrencilere ödevleri ve derse katılımları hakkında düzenli geri bildirim sağlayın. Bu onların motive olmalarına ve performanslarını geliştirmelerine yardımcı olur. Çevrimiçi derslerde siz ve öğrencileriniz arasında net iletişim kanalları oluşturmak çok önemlidir. Öğrencilerinizle iletişim halinde kalmak ve sorularını yanıtlamak için e-posta, tartışma forumları, video konferans ve diğer araçları kullanın. Öğrencilerin ilerlemelerini ölçmelerine ve öğrenmelerini geliştirmelerine yardımcı olmak için düzenli geri bildirim ve değerlendirmeler sağlayın. Öğrencilerin materyali anlamalarını ve ustalıklarını değerlendirmek için çevrimiçi sınavlar, ödevler ve projeler kullanmayı düşünün” şeklinde konuştu.

“Bağ kurun”

Öğrenciler ile bağ kurulmasının önemine de değinen Uzunkoca tavsiyelerini şöyle sonlandırdı:

“Derse ısınma aktiviteleri oluşturun. Dersi 10 dakika geç başlatın ve öğrencilerin kendi aralarında sohbet etmelerine olanak sağlayın. Bir birlik duygusu oluşturabilirsiniz. Öğrencileriniz arasında onları birbirleriyle etkileşime geçmeye ve fikirlerini ve deneyimlerini paylaşmaya teşvik ederek sınıfta bir birlik duygusu geliştirin Bu, çevrimiçi tartışmalar, grup projeleri ve akran değerlendirmeleri yoluyla yapılabilir. Ayrıca öğrencilerin ödevler ve projeler üzerinde birlikte çalışması için fırsatlar sağlayın. Bu onların birbirlerinden öğrenmelerine ve ekip çalışması becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Sanal ofis saatleri veya bire bir toplantılar aracılığıyla kendinizi öğrencilerin kullanımına açın. Bu, derse daha bağlı hissetmelerine yardımcı olabilir ve onlara kişisel ilgi gösterilmesini sağlayabilir. Öğrencileri öğrendikleri üzerinde düşünmeye teşvik edin ve düşüncelerini ve fikirlerini sınıfla paylaşmaları için onlara fırsatlar sağlayın. Öğrencileri bir büyüme zihniyeti benimsemeye ve zorlukları öğrenme ve büyüme fırsatları olarak görmeye teşvik edin. Bu onların motive olmalarına ve derse katılmalarına yardımcı olabilir. Esnek olun ve öğrencilerin ihtiyaçlarına duyarlı olun. Çevrimiçi öğrenme zorlayıcı olabilir ve mümkün olduğunda anlayışlı ve uzlaşmacı olmak önemlidir. Bu stratejileri uygulayarak, öğrencilerin çevrimiçi derslere ilgi duymalarına ve motive olmalarına yardımcı olabilirsiniz.”