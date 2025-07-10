'Uzun süre güneşlenmek varis şikayetlerini artırabilir'

Sıcak havaların varis hastalarında şikayetlere neden olabileceğini belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Gürer, "Aşırı sıcak, damar genişlemesini artırdığı için varisli bireylerde şikâyetlerin artmasına neden olabilir. Uzun süre güneş altında kalmak ya da çok sıcak suyla banyo yapmak, damar içi basıncı yükseltir. Bu yüzden bu kişiler, güneşlenme süresini kısıtlamalı ve banyo sırasında aşırı sıcak su kullanmamalıdır" dedi.

VM Medical Park Maltepe Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Gürer, varis hakkında açıklamalarda bulundu.

Varisin kısaca tanımını yapan ve belirtilerinden bahseden Prof. Dr. Gürer, "Varis, toplardamarların işlevini tam yerine getirememesi sonucu damar duvarının genişleyip kıvrımlı bir hal almasıdır. Genellikle bacaklarda görülür. En sık karşılaştığımız belirtiler arasında bacaklarda dolgunluk hissi, ağrı, yanma, gece krampları ve uzun süren oturma veya ayakta kalma sonrası belirginleşen şişlik yer alır. İlerleyen evrelerde ciltte renk değişikliği ve yara oluşumu da gözlenebilir" diye konuştu.

"Sıcak havalar şikayetlerde artışa yol açabilir"

Sıcak havaların varis hastalarında şikayetlere neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Gürer, "Sıcaklık, damar yapısını doğrudan etkileyen bir faktördür. Yüksek sıcaklık toplardamarların gevşemesine, dolayısıyla çapının genişlemesine neden olur. Bu genişleme, damar içindeki kanın geri dönüşünü zorlaştırır ve bacaklarda göllenmeye sebep olur. Özellikle yaz aylarında hastalarımızın şikâyetlerinin artmasının temel sebebi budur" dedi.

"Yüksek sıcaklıklar damar genişlemesine neden olabilir"

Yüksek sıcaklıkların damar genişlemesine neden olabileceğini de ifade eden Prof. Dr. Gürer, "Isı, damar duvarında bulunan düz kas hücrelerinin gevşemesine yol açar. Bunun sonucunda damar çapı genişler ve kan akışı yavaşlar. Sağlıklı bir toplardamar bu değişikliği kaldırabilirken, yapısı bozulmuş varisli damarlar bu durumdan olumsuz etkilenir ve şikâyetler artar" şeklinde konuştu.

"Bacaklarda yanma ve ağrı hissi varisle ilgili olabilir"

Yaz aylarında bacaklarda görülen şişlik, ağrı ve yanma hislerinin varisle ilgili olabileceğini aktaran Prof. Dr. Gürer, "Bu tip şikâyetler sıklıkla varis hastalığının belirtisidir. Özellikle sıcak havalarda damar genişlemesiyle birlikte toplardamarlarda biriken kan, dokularda ödem ve basınç artışına sebep olur. Bunun sonucunda hastalar ağrı, şişlik ve yanma hissinden yakınır. Bu belirtiler, altta yatan bir damar probleminin işareti olabilir" dedi.

"Güneşlenmek veya sıcak duş almak riskli"

Güneşlenmek veya sıcak duş almanın varis hastaları için riskli olabileceğini belirten Prof. Dr. Gürer, "Aşırı sıcak, damar genişlemesini artırdığı için varisli bireylerde şikâyetlerin artmasına neden olabilir. Uzun süre güneş altında kalmak ya da çok sıcak suyla banyo yapmak, damar içi basıncı yükseltir. Bu yüzden bu kişilere güneşlenme süresini kısıtlamalarını ve banyo sırasında aşırı sıcak su kullanmamalarını öneriyorum" açıklamasında bulundu.

"Özellikle 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamalı"

Sıcak havalarda varisli bireylerin dışarı çıkış saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Gürer, "Özellikle 11.00 ila 16.00 saatleri arası, sıcaklığın en yüksek olduğu dönemdir. Bu saatlerde dışarı çıkmak, varis şikâyetlerini artırabilir. Eğer dış ortamda bulunmak gerekiyorsa gölge alanlar tercih edilmeli ve mümkünse hareket edilmelidir" dedi.

"Sıcak havalarda su tüketimi artırılmalı"

Sıvı tüketiminin öneminden bahseden Prof. Dr. Gürer, "Yeterli sıvı alımı, kanın akışkanlığını koruması açısından son derece önemlidir. Susuzluk durumunda kanın kıvamı artar ve dolaşımı zorlaşır. Bu da toplardamarlarda basınç yükselmesine neden olabilir. Özellikle sıcak havalarda su tüketimini artırmak, varis şikâyetlerini hafifletmeye yardımcı olur" dedi.

"Yüzme oldukça faydalıdır"

Fiziksel aktivitelerin ihmal edilmemesinin altını çizen Prof. Dr. Gürer, "Bacak kaslarını çalıştıran her hareket, toplardamarların işlevini destekler. Yüzme, bu açıdan en faydalı egzersizlerden biridir. Bisiklet sürme ve yürüyüş de benzer şekilde dolaşımı artırır. Yaz aylarında bu egzersizleri sabah erken veya akşam saatlerinde yapmak daha sağlıklı olur" şeklinde konuştu.

"Varis çorabında ince ve nefes alabilen modeller tercih edilmeli"

Varis çoraplarının, toplardamar basıncını düzenlemek adına oldukça etkili olduğunu anlatan Prof. Dr. Gürer, "Yaz aylarında ince ve nefes alabilen yazlık modeller tercih edilmelidir. Aşırı sıcak günlerde çorabı günün serin saatlerinde kullanmak ya da mümkünse bacakları sık sık yüksekte tutmak, dolaşımı desteklemek adına alternatif yöntemler arasında sayılabilir" dedi.

"Köpük tedavisi uygulanabilir"

Yaz aylarında varis tedavilerinin (lazer, köpük vb.) yapılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Gürer, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle köpük skleroterapisi, işlem süresi kısa, anestezi gerektirmeyen ve hasta konforu oldukça yüksek bir tedavi yöntemidir. İşlem sonrası hasta hemen günlük yaşantısına dönebilir, yürüyerek taburcu edilir. İyileşme süresi kısadır ve tedavi sonrası ciddi bir iş gücü kaybı yaşanmaz. Yaz döneminde yapılmasının tek dezavantajı, işlem sonrası varis çorabı kullanımı ve güneşten korunma gerekliliğidir. Ancak modern tekniklerle bu süreç hastalar için oldukça konforlu ve güvenli şekilde yönetilmektedir."

"Tatil sürecinde varisli bireylere öneriler"

Varisli bireylerin tatilde nelere dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gürer, "Uzun süre hareketsiz kalınan yolculuklarda damar içi basınç artabilir. Bu nedenle yolculuk sırasında kısa yürüyüşler yapmak, bol su tüketmek ve varis çorabı kullanmak faydalı olur. Ayrıca aşırı sıcak saatlerde uzun süre güneş altında kalmaktan kaçınılması, akşamları bacakların yukarı kaldırılarak dinlendirilmesi önerilir" ifadelerini kullandı.