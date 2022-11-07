'V CLUB, Türkiye'de paylaşım ekonomisinin gayrimenkuldeki ilk örneği'

V CLUB, yeni nesil gayrimenkul yatırımı modeliyle hayata geçirdiği otel projelerini satışa sundu.

V CLUB, yeni nesil gayrimenkul yatırımı modeli ile hayata geçirdiği projelerini tanıttı. Şirket, Bodrum ve Alaçatı’daki otellerini yatırımcılara pay ederek satıyor. Yatırımcılar, otelden elde edilen kazançtan hissesi oranında payını alıyor. Bu sistem ile paylaşım ekonomisi odaklı bir yatırım sistemini benimseyen şirket, büyük yatırımlara küçük yatırımcıların ortak olabileceğini belirtiyor. Şirket bu model ile sattığı projelerin hissesine karşılık tapusunu da yatırımcılara veriyor.

Paylaşım ekonomisi odaklı gayrimenkul yatırımı modelini Türkiye’de ilk uygulayan şirketlerden olduklarını belirten V CLUB Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, “V CLUB, Türkiye’de paylaşım ekonomisi modelinin gayrimenkuldeki ilk örneğidir. Katma değerli otel, AVM, özel okul, özel hastane gibi mülklerin paylaşım ekonomisi ile erişilebilir parçalara bölerek insanları tapu sahibi yaptığımız ve bu tapu üzerinden de gelir elde edilmesini sağladığımız bir gayrimenkul paylaşım yapısıdır. Bu yatırım modeli Türkiye’de yeni yeni başlıyor. Dünyada ise çok yaygın sistem. Biz de dünyadaki gelişmelerden ilham alarak Türkiye’de bu sistemi uygulamaya başladık” dedi.

Yeni nesil gayrimenkul yatırımı modeliyle hayata geçirdikleri projelerden bahseden Öztürk, “Alaçatı ve Bodrum’da iki otel projesi ile sürece başladık. Kuşadası, Dikili, Yalova’da geliştirdiğimiz farklı projeler var. Şirketimizde farklı bir anlayış ile her bir projemizi paylaşım ekonomisi odaklı yatırım modeliyle satışa sunuyoruz” diye konuştu.

Öztürk, “Şu anda Bodrum projemizin yatırım bedeli 67 bin 500 lira, Alaçatı projemiz 275 bin liradan başlıyor. Bu rakamlar ile insanlar tapu sahibi olabiliyor ve yatırımın gelirlerinden kira geliri elde ediyor. Bu yeni nesil yatırım modeli ile yatırımcılar otel projemize katıldığında tüm V CLUB Otelleri’nde yüzde 40 indirimli konaklayabiliyorlar. Ayrıca 5 yıl boyunca 110 ülkede anlaşmalı olduğumuz 4 bin 500 otelde ücretsiz konaklama avantajına sahip oluyorlar” dedi.

“V CLUB’da satışta olan projelerimiz bitmiş, hazır projelerdir”

Ücretli çalışanları büyük yatırımlara ortak ettiklerini ifade eden Öztürk, “Ücretli çalışanları hedef kitlemiz olarak görüyoruz. Çünkü belirli bir ücretle çalışan kesimin bir gayrimenkule sahip olma şansı mevcut şartlarda çok düşük. Biz sunduğumuz yatırımlara vade imkanı da sağlıyoruz. Dünyada takip ettiğimiz sistemler sonrası ülkemize bu projeleri kazandırıyoruz. Satışa olan projelerimiz tamamı bitmiş, hazır projelerdir. Projelerimiz bugün itibari ile satın alındığında hemen bugün tapusunu yatırımcımıza veriyoruz. Tapusu alındığı andan itibaren de gayrimenkulden elde edilen kazançları yatırımcılar da elde etmeye başlıyor” şeklinde konuştu.