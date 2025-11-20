'Vatan ve Kahraman Buluşmaları'nda şehit ve gazilerin hikâyeleri genç kuşaklara aktarıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ‘Vatan ve Kahraman Buluşmaları’ programında şehit yakınları ve gaziler, öğrencilerle bir araya geldi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinlikte gaziler ve şehit yakınları öğrencilerle bir araya gelerek, kahramanlık hikâyelerini anlattı. Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş’ın konuşmasının ardından şehit öğretmen Uğur Gören’in hayatını anlatan video izlendi. Sunumun akabinde "Uğur’a Ağıt" şiiri okunurken duygu dolu anlar yaşandı.

Programda gazi İmdat Ataman’ın hayatı da anlatıldı. Programın sonunda şehit öğretmen Uğur Gören’in çocukluk arkadaşları Barış Kalender ve Serkan Göker ile gazi İmdat Ataman öğrencilerle hatıralarını paylaştı.

Programa Kırklareli Vali YPardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda davetli, öğrenci ve öğretmen katıldı. Ayrıca şehit öğretmen Uğur Gören’in annesi Nadiye Gören, kardeşleri Gülçin Gören ve Özgür Gören ile kahraman gazi İmdat Ataman ve ailesi de programın onur konukları arasında yer aldı.

Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları’nın amacının şehit ve gazilerin fedakârlıklarını, vatan sevgisini ve kahramanlık hikâyelerini genç kuşaklara aktarmak olduğu belirtildi. Programın Cumhuriyetin 102. yılı ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda toplumda milli ruhu pekiştirmeyi hedeflediği kaydedildi.