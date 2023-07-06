'Veysel Gider, Adı Kalır' sergisi başkentli misafirlerini ağırlıyor

Merhum halk ozanı Aşık Veysel’in vefatının 50’nci yılı dolayısıyla sanatçıyı yad etmek için düzenlenen “Veysel Gider, Adı kalır” sergisi, 6 Temmuz-27 Ağustos arasında başkentli misafirlerini ağırlayacak.

Merhum halk ozanı Aşık Veysel’in vefatının 50’nci yılı dolayısıyla UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2023 yılı “Aşık Veysel Yılı” ilan edildi.

Bu çerçevede küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın yaptığı, Aşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ile eşi Gürsel Gökçe’nin özel koleksiyonundan oluşturulan “Veysel Gider Adı Kalır” adlı kapsamlı sergi hazırlandı. İlk olarak AKM İstanbul’da ardından da İzmir Kültür Sanat Fabrikasında vatandaşları ağırlayan sergi, Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde 6 Temmuz-27 Ağustos arasında Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde başkentli misafirleri ağırlayacak.

“İnsanlığın ortak mirasının kıymetli bir parçasına dönüşmüştür”

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, halk şiirinin ve aşıklık geleneğinin 20’nci yüzyılında en önemli temsilcisi olan Aşık Veysel’i konu alan sergiyi Ankaralılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Yarım yüzyılı aşkın bir süre boyunca ünü ülke sınırlarını aşan; dünya çapında efsaneleşerek yayılan ozanın sazı ve sözüyle ürettiği sade ve gösterişten uzak olma, dokunaklı ve felsefi derinliği barındıran eser külliyatı etkileyici Anadolu ezgileriyle birleşerek, insanlığın ortak mirasının kıymetli bir parçasına dönüşmüştür. Bu büyük değerimizi, kendisine layık nitelikte bir etkinlikte anabilmek için mümkün olduğunca kapsamlı sergiyi ilgililere sunma gayretiyle ve özenle çalışmalar yapıldı” diye konuştu.

“Bakanlık olarak inşallah bu yılın güzel bir şekilde geçmesi konusunda elimizden geldiği gayreti göstermeye devam edeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti olarak gerçekten bizim değerlerimizi, Anadolu’nun bütün güzel mesajlarını bütün dünyaya vermenin tam da ihtiyaç olduğu; huzurun ve barışın tesisinde güzel bir iklimin oluşmasında böyle güzel değerlerimizin dünya tarafından anlaşılması dünya barışı açısından çok önemli, kıymetli bir süreci sağlamış oluyor. Emeği geçenlere tekrar çok teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak inşallah bu yılın güzel bir şekilde geçmesi konusunda elimizden geldiği gayreti göstermeye devam edeceğiz”

“Dedemin anısına bu konsept sergiyi, siz dostlarıyla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyorum”

Dedesi Aşık Veysel’in Cumhuriyetin 50’nci yılı için bir şiir yapma isteği olduğunu söyleyen torunu Nazender Süzer Gökçe ise, “Ömrü vefa etmedi. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında dedemin bedenen aramızdan ayrılışının 50’nci yılı anısına bu konsept sergiyi, siz dostlarıyla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

Aşık Veysel’in hayatını ve onunla yapılmış röportajları, makaleleri ve haberleri gün ışığına çıkarmayı hedefleyen sergide Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç, Mustafa Türkyılmaz, Ergun Çağatay gibi isimlerin objektifinden fotoğraflar yer alıyor. Ayrıca, Eren ve Bedri Rahmi Eroğlu’nun resimleri ile Orhan Peker’in deseni, Alper Çınar’ın heykeli ve Ressam Yusuf Toprak tarafından Aşık Veysel vefat ettiğinde yüzünden alınan mask da sergilenen önemli eserler arasında yer alıyor.