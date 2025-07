'Vodafone Happy' ile müşterilere 320 milyon TL'yi aşkın fayda sağlanacak

TAKİP ET

Vodafone, yeni sadakat platformu olan ‘Vodafone Happy’yi tanıttı. Platform, 11 milyon aktif kullanıcısı ve 18 milyon müşteriye açtığı indirimlerle, operatörün bu zamana kadar en çok müşteriye ulaşan, sektörde en kapsayıcı dijital sadakat platformu olacak. Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişilen sadakat platformuyla, artık sadece Red ve FreeZone gibi segmentlere değil, tüm faturalı müşterilere fayda sunulacak. Müşteriler, sadakat platformunda en sevdikleri ve en çok kullandıkları markalarda indirimler bulabilecek, operatörde geçirdikleri her yıla özel sürpriz hediyeler alabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, toplam 48 farklı marka indirim kampanyasının olacağı platformda, herhangi bir müşteri, bu indirimlerin tamamını kullandığında yıllık minimum 7 bin TL’lik kazanç sağlayacak. Bu değer operatörün şu zamana kadar müşteri başına sunduğu en büyük kazanç olmakla birlikte, Vodafone müşterilerine marka indirimleri sayesinde kendi parasını çıkaran tarifeler dünyası sunuyor. Platform ile bir yılda 2 milyona yakın kampanyanın kullanılması ve müşterilere toplam 320 milyon TL’yi aşkın fayda sunulması hedefleniyor.

"Vodafone Happy" platformunun tanıtım toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Günümüzde müşterilerin en önemli beklentisi, karşısında kendisini özel ve ayrıcalıklı hissettiren, ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri hızlı, kolay ve basit bir deneyimle sunan bir marka olması. Yaptığımız araştırmalara göre, müşterilerimizin yüzde 74’ü marka indirimlerini, özel günlerde kendilerine hediye sunulmasını ve sürpriz hediyeleri değerli bulduklarını ve kendilerini ayrıcalıklı hissetmek istediklerini söylüyorlar. Yüzde 37’si ise Vodafone’da kaldığı yıllar için verilen hediyelerin uzun dönem sadakatte etkili olduğunu belirtiyor. Şirket olarak, bugüne kadar müşterilerimize bulundukları segment ihtiyaçlarına özel, bütçelerine katkıda bulunan, kendilerini avantajlı hissettirecek çeşitli faydalar sunduk. Şimdi ‘Vodafone Happy’ ile daha da büyüyen bir sadakat platformu lanse ediyoruz. Platform, 11 milyon aktif kullanıcısı ve 18 milyon müşteriye açtığı indirimlerle, şirketimizin bu zamana kadar en çok müşteriye ulaşan, sektörde en kapsayıcı dijital sadakat platformu olacak. Platformda 48 farklı marka indirim kampanyası var. Herhangi bir müşteriye yıllık minimum 7 bin TL kazanç sağlıyoruz. Platformdaki marka indirimleriyle kendi kendini çıkaran tarifeler dönemini başlatıyoruz. Platform ile tüm müşterilerimize onları düşündüğümüzü, bizimle oldukları için mutlu olduğumuzu ve onlara değer veren bir marka olduğumuzu göstermek istiyor ve birçok sektörün bulunduğu çok büyük bir marka ekosistemi oluşturuyoruz."

Açıklamaya göre Vodafone Red müşterileri, platformda her zamanki gibi ayrıcalıklı olacak. Tüm faturalı müşterilerin sahip olduğu marka indirimlerine ek olarak bazı Premium faydalar sadece onlara açık olacak. Red’li müşterilerin her bir markadan aldığı indirim hakkı da daha fazla olacak. Herhangi bir Red’li müşteri tüm haklarını kullandığında yıllık minimum 20 bin TL kazanç elde edecek. Genç müşteriler için de tüm marka indirimlerine ek olarak her ay Vodafone Pay ile yapılan harcamalarda 5 bin TL’ye varan nakit iade verilecek.

Operatör, Hediye Çarkı ile de müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazanma şansı sunuyor. Toplam yıllık 720 milyona varan hediye GB, Vodafone FLEX ile cihaz ve aksesuar alımlarında indirim, Vodafone’lulara Özel Hepsiburada’dan kupon kodu ve Vodafone Pay’den nakit iadeye kadar birçok sürpriz Hediye Çarkı’nda yer alıyor.

Platformunun arayüzleri de yenilendi. Artık, müşterilere daha kullanıcı dostu, aradıklarını hızla bulabilecekleri, sahip oldukları faydaları görebilecekleri, detaylı bilgi edinip indirim kodlarını alabilecekleri bir deneyim sunuluyor. Müşteriler, tüm kanallardan sahip oldukları marka indirim haklarını, kullandıkları ve kalan haklarını anlık olarak görebilecek.