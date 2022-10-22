'Ya Hazret-i Pir: Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri' isimli kitap tasavvuf önderlerinin sanat ve estetik yönlerine ışık tutuyor

Marmara Üniversitesi’nin 872’nci yayını olarak sanatseverlerle buluşan ’Ya Hazret-i Pir: Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri’ isimli kitap, Türk hat sanatına birbirinden güzel eserler armağan eden tasavvuf önderlerinin sanat ve estetik yönlerine ışık tutuyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hattat Prof. Dr. Fatih Özkafa, kitabı hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Marmara Üniversitesi’nin 872’nci yayını olarak sanatseverlerle buluşan ’Ya Hazret-i Pir: Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri’ isimli kitap, Türk hat sanatına birbirinden güzel eserler armağan eden tasavvuf önderlerinin sanat ve estetik yönlerine ışık tutuyor. İçerisinde yaklaşık 350 eser bulunan ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin ‘Klasik Sanatlar-Hat’ kategorisindeki ödüle layık görülen kitap, Ya Hazret-i Pir tablolarını da ele alıyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hattat Prof. Dr. Fatih Özkafa, kitabı hakkında bilinmeyenleri anlattı.

“Dört yıl emek harcadıktan sonra kitap ortaya çıktı”

Prof. Dr. Fatih Özkafa, "Ya Hazreti Pir ile başlayan hat sanatı tarihimizde çok sayıda eser var. Bunlar da Türk sanatında tasavvufun etkisini gösteren en önemli alametlerden. Çünkü bildiğiniz gibi Türk kültürü, Osmanlı kültürü tasavvufla iç içe olmuş bir kültür ve bu sanata da yansımış. Hattatlar genellikle muhibbi oldukları tarikat pirlerinin isimlerini bir hat eserine dönüştürmüşler. Bunlar da tarikat kurucularının isimlerinden teşekkül ediyor. Bütün tarikat kurucuların isimleri bu şekilde yazılmış. Biz de bunları bir kitapta toplamak istedik ve yaklaşık üç buçuk dört yıl kadar emek harcadıktan sonra kitap ortaya çıktı. Bu kitabın ortaya çıkmasına o zaman karar verdik ve böyle bir yayın yapmış olduk" ifadelerine yer verdi.

“Yaklaşık 350 civarında hat eseri var”

Sözlerine devam eden Özkafa, "Bu eserde 13 büyük tarikat kurucusunun isimleri başta olmak üzere diğer piri saniyeler ve o tarikata mensup olan bazı şehirlerin isimlerinin yazılı olduğu levhalarda mevcut. Kitabın içerisinde yaklaşık 350 civarında hat eseri var. Tabi bunlar binlerce hat eseri arasından seçildi. Müzelerde, kütüphanelerde, yazma eserler kütüphanelerinde veya bir takım özel koleksiyonlarda yer alan eserler tarandı. Bunların kaliteli fotoğrafları temin edildi ve bunlar kitaba özenle seçildi. Kitabın bir başka özelliği de şu oldu, içerisinde bu eserlerin hem okunuşları yer aldı, Arapça ve Türkçe imlalarıyla birlikte hem de bu eserlerin estetik bakımdan tahlili yapıldı. İstif özellikleri harf hususiyetleri gibi. Bunlar detaylıca kritik edildi ve tabi sonunda da bütün eserler topluca değerlendirilmiş oldu" diye konuştu.

“Kitabın amacına ulaştığını söyleyebiliriz”

2021 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nin ’Ya Hazret-i Pir: Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri’ isimli kitabını ödüle layık gördüğünü belirten Özkafa, "Dolayısıyla bu haberle de çalışmamız bir nevi makes bulmuş oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hat camiasında büyük bir alakayla karşılandı, teveccüh gördü. O bakımdan kitabın amacına ulaştığını söyleyebiliriz" dedi.