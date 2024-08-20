'Yabancılara yapılan konut satışında düşüş sürüyor'

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 12 bin 811 oldu. Konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yabancıların edindikleri toplam bağımsız bölüm sayısı 14 bin 751 olurken, arsa-arazi edinimleri ise 720 oldu" dedi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 12 bin 811 oldu. Konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yabancıların edindikleri toplam bağımsız bölüm sayısı 14 bin 751 olurken, arsa - arazi edinimleri ise 720 oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yabancılara konut satışında önemli bir düşüş görüyoruz. Yabancıya satışta 2018 yılından beri en düşük seviyeleri yaşıyoruz. Toplam konut satışları içerisinde yabancılara konut satışının payı Temmuz ayında yüzde 1,8 seviyelerine kadar düştü. Geçen yıl Ocak - Temmuz döneminde 22 bin 76 olan sayı, bu sene aynı dönemde ise 12 bin 811’e geriledi. Taşınmaz sayısı dışında Türkiye genelinde toplam yabancı mülkiyet sayısı ise son dört ayda 2 bin 224 azalarak 358 bin 216 seviyesine düştü. Aslında ülkemize gelen döviz yatırımlarının yüzde 40’a yakını gayrimenkul sektöründen geliyor. Ülkemizin döviz ihtiyacı nedeniyle de yabancılara gayrimenkul satışına ihtiyacımız var. Uluslararası yatırımcı ile mülteciler karıştırılmamalı” dedi.

"Yabancıların edindikleri toplam bağımsız bölüm sayısı 291 bin 562"

Özelmacıklı “Yabancıların 31 Temmuz 2024 tarihine kadar edindikleri toplam bağımsız bölüm sayısı (konut ve konut dışı) 291 bin 562, arsa ve arazi sayısı ise 15 bin 958 oldu. Ülkemizde bulunan toplam 24 milyon 192 bin 207 bağımsız bölüme göre kıyasladığımızda sadece yüzde 1,12’si yabancılara satılmış durumda. Bu taşınmazları bugüne kadar satın alan ülkelere baktığımızda da ilk sırada Rusya geliyor. Şimdiye kadar 45 bin 63 bağımsız bölüm Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından alındı. İkinci sırada İran 32 bin 234 bağımsız bölüm satışı ile yer alıyor. 27 bin 414 ile Irak üçüncü sırada iken, 13 bin 738 ile de Almanya dördüncü sırada. 12 bin 784 ile Kuveyt, 12 bin 644 ile Suudi Arabistan, 10 bin 889 ile İngiltere, 8 bin 905 ile Afganistan, 8 bin 757 ile Ukrayna ve son sırada 8 bin 34 ile Azerbaycan geliyor” dedi.

"İstanbul ilk, Antalya ikinci sırada"

Yabancılara satışın başladığı tarihten, 31 Temmuz tarihine kadar satın almak sureti ile en çok bağımsız bölüm (konut ve konut dışı) edinilen şehirler hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “İstanbul 123 bin 247 ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yer alan Antalya’da 82 bin 571 bağımsız bölüm yabancılara satılırken, Bursa’da bu sayı 13 bin 890, Mersin’de ise 13 bin 659 oldu. Ankara beşinci sırada ve 12 bin 28 satış yapılan ilimiz. Muğla 9 bin 831, Yalova 9 bin 490, Aydın 7 bin 117, İzmir 6 bin 662 ve Trabzon 5 bin 337 satışın yapıldığı illerimiz” dedi.

"Antalya konut satışlarında ilk sırada"

Yabancılara yapılan sadece konut satış sayılarında 2024 yılı Ocak - Temmuz verilerine de değinen Özelmacıklı “Bu sene ilk yedi ayda en çok konut satışı 4 bin 746 ile Antalya’da gerçekleşti. İstanbul’da aynı dönemde 4 bin 358 konut yabancılara satılırken, Mersin’de bin 160 konut satıldı. Ankara’da 316, Yalova’da 304, Bursa’da 276, Kocaeli’de 207 Aydın’da 204, Muğla’da 188 ve Trabzon’da 183 konut yabancılara satıldı” dedi.