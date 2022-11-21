'Yalıdayız'da tarih İbrahim Akkurt ile konuşuldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen “Yalıdayız” kültür sanat etkinlikleri, Tarihçi-Akademisyen İbrahim Akkurt’u “Tarih Sohbetleri” programı ile konuk etti.

Gölcük Belediyesi “Yalıdayız” kültür sanat etkinlikleri, Gölcüklüleri bu kez tarih sohbetlerinde buluşturdu. Etkinlik çerçevesinde Değirmendere Yalı Evleri Seramik Evi Salonu’na konuk olan Tarihçi-Akademisyen İbrahim Akkurt, "Tarihimizin İftihar Tabloları" konulu sohbet programı ile Gölcüklülerle buluştu. Gölcüklülerin ilgiyle takip ettiği etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz ile birlikte katıldı. Keyifli geçen sohbetin ardından Başkan Sezer, Akkurt ve katılımcılara teşekkür etti. Yalıdayız kültür, sanat ve tarih programları farklı etkinliklerle devam edecek. Her ay, 5-6 farklı faaliyetin düzenleneceği etkinliklerde, çeşitli yaş guruplarına yönelik çalışmalar yapılacak.