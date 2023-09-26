'Yalova'da Eğitimi Geliştirme Stratejisi' tanıtıldı

“Yalova’da Eğitimi Geliştirme Stratejisi” (YEGES) adlı projenin tanıtımı İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe tarafından yapıldı.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen YEGES’in tanıtımı Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen program ile gerçekleştirildi. Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan mini konserle başlayan programda projenin tanıtımını Müdür Akmeşe yaptı. Akmeşe, Yalova’nın eğitim kalitesini daha da iyi hal getirmek adına bir eylem planı yaptıklarını söyledi.

Akmeşe, okullarda bilimsel, sanatla ilgili, sportif ve buna benzer tüm faaliyetlerini büyük bir heyecanla desteklediklerini belirterek, "Bugün öğretmen, öğrenci, okullar ve nihayetinde ilimizin tüm boyutuyla geleceğini sağlamak amacıyla bu eğitim öğretim yılında hayata geçireceğimiz YEGES çalışmamızı sizinle paylaşmakta büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bazen eğitimi akademiye, bazı kültür derslerine hapseden bir bakış açısının doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Sadece akademik değil duygusal ve sosyal gelişimini de destekleyen bu çerçevede yapılan etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarının verimli ve anlık değil, kalıcı hale gelmesi bir elzem doğurur. Bu verimliliği kalıcı hale getirme, bir kültür oluşturma, bizden sonra görevlerini devam ettirecek arkadaşlara bu anlayışı bırakmak amacıyla biz YEGES’i geliştirdik” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Türkiye yüzyılının eğitimin yüz yılı olacak” mesajıyla okullarda vizyon oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Akmeşe, paydaş ve uygulayıcılardan görüş alarak gerçekleştirilen çalışmayla ilgili “YEGES ile amacımız okullarımızda akademik ve proje tabanlı çalışmalar ile toplum hizmeti çalışmalarında elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve ilerleyen süreçte yapılacak profesyonel bir izleme ile öğrenci, öğretmen, okul ve kurumlarımızın her boyutuyla gelişmesini, üst sıralarda yer alacak iyi örnekler içinde gösterilmesini sağlamayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Vali Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kurum müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.