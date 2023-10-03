'Yan baktın' kavgasında kan aktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ’yan bakma’ tartışmasının büyümesi neticesinde bir kişi bıçaklanarak yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi D-100 Ankara istikameti üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan B. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile ismi öğrenilemeyen şahıs, yan baktığını iddia ettiği Furkan B.’yi bacağından bıçakladı. Yaralanan genç yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri her yerde saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.