'Yapay Zekâ Yıldızları'na ilk uluslararası ödül

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle geçen yıl hayata geçirilen ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ dijital eğitim projesi, Birleşmiş Milletler’in prestijli ödül programlarından WSIS Prizes 2025’te ödül aldı.

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği ile birlikte gençlere yapay zekâ eğitimleri vermek üzere geçen yıl hayata geçirdiği ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesi, Birleşmiş Milletler’in bilişim ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki prestijli ödül programlarından WSIS Prizes 2025 kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Proje, ‘Capacity Building’ (Kapasite Geliştirme) kategorisinde halk oylamasına kalan 20 proje arasında yer alırken, en çok destek alan projelerden biri olarak ‘Champion’ (Şampiyon) unvanına layık görüldü. Toplamda 2 milyondan fazla oy kullanılan süreçte yerelde ve globalde gösterilen yoğun ilgi, projenin bu önemli başarıya ulaşmasını sağladı. Ödül töreni, 7 Temmuz’da Cenevre’de gerçekleştirilecek WSIS+20 Zirvesi kapsamında düzenlenecek.

Diğer yandan, WSIS 2025 Fotoğraf Yarışması’na gönderilen ‘AI Stars: Empowering Young Minds in Hatay’ (Yapay Zekâ Yıldızları: Hatay’da Genç Zihinlerin Güçlendirilmesi) isimli fotoğraf, 246 başvuru arasından seçilerek finalist oldu. Fotoğraf, WSIS+20 Üst Düzey Etkinliği’nin resmi web sitesinde yayınlanacak ve WSIS süreçlerine ait sosyal medya kanalları üzerinden paylaşılacak.

Ödülü değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Geçen yıl Habitat Derneği ile birlikte başlattığımız ’Yapay Zekâ Yıldızları’ projesiyle, ülkemizde yapay zekâ alanındaki atılım ve eğitim yaygınlaştırma sürecine öncülük etmeyi hedefliyoruz. Amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak üretici fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Proje kapsamında, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşmasını sağlıyoruz. Bu öğrencilerimiz, yapay zekâyı kapsamlı bir şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştirebiliyor. Projemizin gençlerin dijitalleşmesine sağladığı katkının ve oluşturuduğu etkinin tüm dünyada fark edilmesinden ve uluslararası arenada ödül almasından mutluluk duyduk. Ödülde emeği geçen tüm ekipleri tebrik ediyorum. Vodafone Vakfı olarak Habitat Derneği ile birlikte projemizi geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu şöyle konuştu: "Yapay Zekâ Yıldızları projemizin, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen WSIS Prizes 2025’te ‘Champion’ unvanına layık görülmesi, gençlerimizin yapay zekâ ve teknolojiye adaptasyonundaki uluslararası başarısını gözler önüne sermektedir. ‘Kapasite Geliştirme’ kategorisinde, 2 milyondan fazla oyla kazandığımız bu prestijli ödül, yalnızca bir proje başarısının yanı sıra; Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda da önemli bir kilometre taşıdır. Bu ödül, gençlerin dijital becerilerle donatılması yönünde attığımız somut adımların, küresel ölçekte takdir gördüğünün güçlü bir göstergesidir. Aynı zamanda, Türkiye’nin teknoloji üreten nesiller yetiştirme vizyonuna uluslararası platformlarda duyulan güvenin bir yansımasıdır. WSIS gibi küresel bir organizasyonda ‘Champion’ olarak tanınmak, projemizin etki gücünü teyit ettiği gibi, benzer projeler için de ilham verici bir örnek oluşturmuştur. Projemizin ilk yılında 36 binden fazla ortaokul ve lise öğrencisine yapay zekâ eğitimi sunduk; onların kendi projelerini geliştirmelerine imkân tanıdık. Her 1 TL’lik yatırımın 5,34 TL’lik sosyal geri dönüş sağlaması, projenin toplumsal faydasını ve sürdürülebilir etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Şimdi hedefimiz, daha fazla çocuğun yapay zekadan yararlanmasını sağlayarak, tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmektir. Amacımız; gençlerin yapay zekâyı etkin bir şekilde kullanarak geleceği şekillendiren üretken bireyler olmalarını sağlamak. Vakıf ve dernek olarak, Türkiye’nin dijital geleceği için daha güçlü ve kapsayıcı iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz."

Yeni dönemde hedef 55 bin öğrenciye ulaşmak

‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesi kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zekâ eğitimleri veriliyor. Öğrenciler, yapay zekâ konusunda çeşitli araçlarla içerik üretebiliyor, yapay zekâyı kapsamlı bir şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştirebiliyor. Aynı zamanda, global içerik ve etkinliklerle de gençler için farklı gelişim alanları sunuluyor. Projenin ilk yılında 12 ilde 58 farklı lokasyonda 183 gönüllü öğretmenin katkısıyla 36 bini aşkın öğrenciye ulaşılırken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Projenin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Toplam 972 proje başvurdu

WSIS Prizes ödül programı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilikçi ve etkili şekilde kullanımını teşvik eden projeleri tanıtmak ve küresel ölçekte görünür kılmak amacıyla her yıl düzenleniyor. 2025 yılında 18 kategoride açılan başvuru sürecine toplam 972 proje katıldı. Her kategoride yalnızca 20 proje halk oylamasına kalmaya hak kazandı. Bu global oylama sonucunda 5 proje ‘Champion2 (Şampiyon) unvanıyla ödüllendirildi.