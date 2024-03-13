'Yapay zeka sayesinde çok sayıda yeni tasarım üretilecek'

Dünyada modada teknoloji kullanımının giderek arttığını söyleyen Akademisyen, Yazar, Teknoloji ve İletişim Uzmanı Ecehan Ersöz, “Yapay zeka (AI) son yıllarda moda endüstrisinin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynamaya başladı” dedi.

Moda endüstrisinin gündeminde başta yapay zeka entegrasyonu olmak üzere dijitalleşme, döngüsel ekonomi ile sürdürülebilirlik ve akıllı üretim projeleri öne çıkıyor. Akademisyen, Yazar, Teknoloji ve İletişim Uzmanı Ecehan Ersöz, “Yapay zeka (AI) son yıllarda moda endüstrisinin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynamaya başladı. Business of Fashion ve McKinsey araştırmasına göre moda sektörü yöneticilerinin yüzde 73’ü üretken yapay zekanın (Gen AI) 2024 yılında şirketleri için öncelikli konu olduğunu düşünüyor. Ancak sadece yüzde 5’i bunu tam olarak değerlendirebilecek yetkinliklere sahip oldukları görüşünde. Dolayısıyla yapay zekayı şirketlere uygulamak kadar her seviyedeki çalışanların da belli yetkinlikleri kazanması son derece önemli” dedi.

Modanın gündeminde yapay zeka entegrasyonunun yanı sıra dijitalleşmenin, döngüsel ekonomi ile sürdürülebilirliğin ve akıllı üretim projelerinin öne çıktığını belirten Ersöz, “Spor giyim ya da haute couture farketmeksizin birçok markada yenilikçiliğin sınırlarını zorlayan uygulamalar birbiri arkasına geliyor. Bu değişim ve dönüşüm yolculuğuna yapay zeka, blokzincir, dijital ikiz, NFT, Web3.0, malzeme bilimi gibi bir çok alan katkı sağlıyor” diye ekledi.

“AI sayesinde çok sayıda yeni tasarım üretilecek”

Modada, insan becerisinin marka farklılaşmasında kilit rol oynadığına değinen Ersöz, “Yapay zekanın buradaki temel amacının insanın yerini almaktan ziyade iş birliği sağlaması olduğunu söyleyerek “Yapay zeka doğru mantıkla kullanıldığında tasarımcıların manuel iş yükünü azaltarak, daha çok yenilikçi çalışmaya odaklanmalarını sağlıyor. Bu sayede tasarım sürecinde, trend tespitinden ürün geliştirmeye kadar daha fazla çeviklik sağlayarak ve analitik verileri kullanarak hızlı bir şekilde çok sayıda yeni tasarım üretilmesi sağlanacak. Etkili bir şekilde uygulandığında, teknoloji yenilikçi sürece katkı sağlayabilir ve böylece insan yeteneğini artırabilirken, tasarımcıların sanatsal beceri ve bilgisini artırabilir” şeklinde konuştu.

Öte yandan modada insan odaklı inovasyona yapay zekanın büyük katkıları olacağını vurgulayan Ersöz, kullanım alanlarını şu şekilde açıklıyor: “Üretken yapay zeka, büyük veri analizi ve derin öğrenme algoritmalarını kullanarak, moda trendlerini tahmin edebiliyor. Benzersiz renk kombinasyonları, desenler ve silüetler önererek tasarım sürecini zenginleştirmeyi sağlıyor. Tasarımcılara ilham kaynağı sunarak yeni tasarımlar oluşturmalarına, piyasa taleplerine daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt vermelerini sağlıyor. Yapay zeka müşterilerin tercihleri ve ölçüleri doğrultusunda özelleştirilmiş giysiler tasarlamak, müşteri tercihlerini daha iyi anlamak ve kişiselleştirilmiş moda önerileri sunmak için kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

“Müşteri deneyimini iyileştirmeye katkı sağlıyor”

Artırılmış Gerçeklik (AR) ve AI ile sanal giyinme odaları oluşturarak, kullanıcıların farklı kıyafetleri ve kombinasyonları sanal bir ortamda denemelerine olanak tanındığını da kaydeden Ersöz, “Bu teknoloji, hem fiziksel mağazalarda hem de online platformlarda müşteri deneyimini destekliyor. Ayrıca, AI destekli sanal moda gösterileri ve 3D modelleme, fiziksel sınırlamalar olmaksızın tasarımların sunulmasına olanak tanıyor” diye konuştu.