'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesi Adıyaman'dan başlıyor

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin işbirliğiyle yürütülen ‘Yarını Kodlayanlar’ programı kapsamında afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak üzere yeni bir proje başlatıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 7 yıl önce başlatılan ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için harekete geçildi. Afet bölgesinde yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesiyle, bölgedeki çocuklar için konteyner teknoloji sınıfları ve gezici eğitim aracında zenginleştirilmiş ve psikoloji alanında uzman isimlerden onay alınmış özel eğitim ve etkinlikler düzenlenecek. Toplam 100 bin çocuğa ulaşılması hedeflenen proje kapsamında ilk konteyner teknoloji sınıfı Nisan ayında Adıyaman’da açılacak. Konteyner sınıfta 7-14 yaş arası çocuklara yönelik müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenirken, oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanacak. Adıyaman’ın ardından Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da da konteyner teknoloji sınıfları kurulacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Hepimizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını hep birlikte sarabileceğimize inanıyoruz. Bu inançla, depremden etkilenen çocuklarımız için harekete geçtik. Onların psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak ve teknolojiyle bağlantılarını sıcak tutmak üzere Habitat Derneği ile birlikte ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesini başlattık. Amacımız, depremden etkilenen çocukların geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olmak. Sadece bugünü değil yarını da düşünerek bölgeye uzun vadede katkıda bulunabilecek sürdürülebilir çalışmalara odaklanıyoruz. Çocuklarımızın psikolojik olarak toparlanmalarına destek olmak ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Proje kapsamında kuracağımız konteyner teknoloji sınıflarında ve gezici eğitim aracında 7-14 yaş arası çocuklarımız için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca, oyun terapisiyle psikososyal destek sağlayacağız. Vakıf olarak, tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır şöyle konuştu: “İnanıyoruz ki hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinin yarattığı yıkımı hep beraber azaltacağız. Bunun en önemli yolunun da depremden etkilenen bölgelerde eğitimin desteklenmesi olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünce ve inançla uzun zamandır vakıf ile birlikte yürüttüğümüz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında ‘köy okullarına teknoloji sınıfları kurma’ projesini deprem bölgesine uyarlayarak ‘konteyner teknoloji sınıfları’ kurma kararı aldık. Bu sınıflarda çocukları teknolojiyle buluşturmanın yanında mevcut ihtiyaçlara da cevap vermek amacıyla sosyal hayata dönüş atölyeleri de düzenlenmesi planlanıyor. Maalesef, bölgede ulaşılması gereken çok alan, eğitimden uzak kalan çok çocuk var. Bu eksikleri bir nebze de olsa gidermek adına Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında erişim gücümüzü artırmak hedefiyle ’gezici eğitim aracıyla’ da eğitimler düzenleyeceğiz. İçinde bulunduğumuz zor günlerde birlik olmanın her zamankinden çok daha kıymetli olduğunu biliyoruz. Dernek olarak da sürekliliği sağlamak ve kapsayıcı olmak temel hedeflerimiz doğrultusunda da daha iyi yarınlar için çalışmaya her zamanki gibi devam edeceğiz.”

17 milyon TL’lik ek bağış

Yapılan açıklamaya göre, ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesinde konteyner teknoloji sınıflarının yanı sıra gezici eğitim aracıyla da çocuklar için eğitim ve etkinlikler düzenlenecek. Afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret edecek olan gezici eğitim aracında 7-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama eğitimleri, müzik atölyeleri ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Proje kapsamındaki etkinlik ve eğitimler afetten etkilenen çocukların yerleştirildiği diğer illeri de kapsayacak. Ayrıca liseli gençlere yönelik olarak düzenlenecek ‘Afete Teknolojik Çözümler Hackathonu’ ile yapay zeka ve diğer teknolojiler kullanılarak afet konusunda çözüm üretilmesi sağlanacak. Diğer yandan, Vodafone Türkiye de Vodafone Yanımda uygulamasını ziyaret eden her müşteri için 1 TL olmak üzere toplam 17 milyon TL’lik ek bağışla projeye katkıda bulunacak.

300 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Bugüne kadar 81 ilde 300 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 7,7 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu. ‘Yarını Kodlayanlar’ eğitimlerine online eğitim platformu Yarinikodlayanlar.com üzerinden de ücretsiz ulaşılabiliyor.