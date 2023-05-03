'Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi?' gala yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi? adlı tiyatro oyununun galasını 4 Mayıs Perşembe günü yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi?” adlı tiyatro oyununun galasını 4 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi? adlı oyun daha önce prömiyer yaparak seyirciyle buluşmuş, şehir tiyatrolarınca sahneye taşınan bu 2 perdelik trajikomedi, seyirciden tam not almıştı.

Oyunun konusu

Nick Whitby’ın yazdığı, Yücel Erten’in çevirdiği ve yönetmenliğini İlham Yazar’ın yaptığı Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi? adlı oyun, Polonya’nın Naziler tarafından işgalinin hemen öncesinde geçiyor. Özel bir tiyatronun Hitler karşıtı oyunun provaları politik-diplomatik gerekçelerle yasaklanır. “Hamlet” oyununa geri dönen tiyatroda, genç bir havacı teğmen ile oyuncu arasında bir flört baş gösterir. Almanlar işgali gerçekleştirmiş, tiyatro kapanmıştır. Havacı teğmen aracılığıyla bir Alman casusun Polonya’daki tüm direniş hareketlerini ele verecek listeyi Nazilere iletmek üzere Polonya’ya geleceği bilgisine ulaşan oyuncular, bunu engellemek üzere harekete geçerler. Artık dekorları Gestapo karargahına, kostümleri üniformaya, oyuncular da yurt sever direnişçilere dönüşmüşlerdir.

Geniş oyuncu kadrosu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın da seyirci karşısına çıktığı oyunda Funda İlhan, Çağrı Mengüç, Serhat Güzel, Zeynep Dilara Saydam, Levent Muratoğlu, Güliz Gençoğlu, Ozan Şahin, Duygu Mine Özcan, Onursal Yıldırım, Cemal Aldıç, Volkan Dinç, Ferdi Yıldız, Su Özdemir, Sevcan Kuş Efe, Umut İsfen, Çağla Buldak Akarsu, Alican Mert Pilavcı ve Işık Öztorun rol alıyor.