Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ’Yaz Akşamları Konserleri’ ve ’Sinema Günleri’ büyük ilgi gördü.

Her çarşamba düzenlenen konserler ve her perşembe gerçekleşen sinema günleri, 100. Yıl Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen coşkulu kalabalıkla 6 hafta boyunca buluştu. Osmaneli’nin yetenekli sanatçıları, her hafta farklı bir müzik türüyle sahne aldı. Birbirinden etkileyici konserlerde, geleneksel ezgilerden modern ritimlere kadar geniş bir yelpazede müzik ziyafeti sunuldu. Halk, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılarla coşup, dans ederek keyifli anlar yaşadı.

’Sinema Günleri’ ise; sinema tutkunlarını büyülü dünyalarla buluşturdu. Her perşembe akşamı düzenlenen etkinliklerde, oscar ödüllü yapımlardan Yeşilçam klasiklerine, çocukların sevgilisi animasyon filmlerinden unutulmaz Türk filmlerine kadar geniş bir film seçkisi izleyiciyle buluştu. Meydanın büyük ekranında gösterilen filmler, hem gençleri hem de yaşlıları duygusal ve eğlenceli yolculuklara çıkardı.

"Halkımızı sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızı sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaz Akşamları Konserleri ve Sinema Günleri, ilçemizin kültürel hayatına renk katarken, aynı zamanda insanlarımızın bir araya gelip güzel vakit geçirmesine olanak tanıyor. Gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz" dedi.