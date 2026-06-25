'Yaz aylarında suda boğulma vakalarına dikkat'

Prof. Dr. Ferah Ece, yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Erken müdahale hayat kurtarıyor. Yüzme bilmeyen kişilerin derin sulara girmemesi, çocukların su kenarında bir an dahi gözetimsiz bırakılmaması ve cankurtaran bulunan alanların tercih edilmesi hayati önem taşıyor" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte deniz, havuz, göl ve nehirlerde geçirilen süre artarken, suda boğulma vakalarında da belirgin bir yükseliş yaşanıyor. Özellikle çocuklar, yüzme bilmeyen bireyler ve riskli sularda vakit geçiren kişiler için boğulma, saniyeler içinde hayati sonuçlara yol açabilen önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor.

Liv Hospital Ulus Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, erken müdahalenin yaşam kurtardığını vurguladı.

"Suda boğulma, kişinin su içerisinde yeterli düzeyde nefes alamaması sonucu vücudun oksijen ihtiyacının karşılanamamasıyla gelişir. Oksijen eksikliği öncelikle beyin ve akciğerleri etkiler. Müdahalede gecikilmesi durumunda kalıcı nörolojik hasar ve ölüm meydana gelebilir" diyen Prof. Dr. Ferah Ece, boğulmanın çoğu zaman sessiz gerçekleştiğine dikkat çekti.

"Boğulma sessiz gerçekleşebilir"

Prof. Dr. Ferah Ece, "Boğulma sırasında kişinin yüksek sesle yardım istemesi her zaman mümkün olmayabilir. Başını su üzerinde tutmakta zorlanması, su içinde dik pozisyonda çırpınması, çevreyle iletişim kuramaması veya hareketsiz şekilde su yüzeyinde kalması boğulmanın önemli belirtileri arasında yer alıyor" dedi.

Boğulma şüphesi bulunan bir kişiye müdahale ederken öncelikle kendi güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ferah Ece, kişinin güvenli bir şekilde sudan çıkarılmasının ardından bilinç ve solunum kontrolünün yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

"İlk dakikalar hayat kurtarıyor"

"Sudan çıkarılan kişinin solunumu yoksa veya normal nefes almıyorsa vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı ve temel yaşam desteğine başlanmalıdır" diyen Prof. Dr. Ferah Ece, "Eğitimli kişiler tarafından uygulanan kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR), boğulma vakalarında yaşam şansını önemli ölçüde artırmaktadır. Öncelikli hedef, solunumun ve dolaşımın yeniden sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Şikâyet olmasa bile hekim kontrolü şart"

Boğulma tehlikesi geçiren ve kısa sürede kendine gelen kişilerde bile mutlaka tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ferah Ece, "Akciğerlere kaçan su nedeniyle saatler sonra nefes darlığı, öksürük, oksijen düşüklüğü ve ciddi akciğer hasarı gelişebilir. Bu nedenle boğulma sonrası herhangi bir yakınma olmasa bile sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

"Basit önlemlerle boğulmalar önlenebilir"

Suda boğulmaların büyük bölümünün alınacak basit önlemlerle engellenebileceğini söyleyen Prof. Dr. Ferah Ece, "Yüzme bilmeyen kişilerin derin sulara girmemesi, çocukların su kenarında bir an dahi gözetimsiz bırakılmaması ve cankurtaran bulunan alanların tercih edilmesi hayati önem taşıyor. Alkol etkisi altındayken suya girilmemesi, akıntılı denizler, barajlar ve yüzmeye uygun olmayan sulardan uzak durulması gerekiyor. Tekne gezileri ve su sporları sırasında can yeleği kullanımı da ihmal edilmemelidir" diye konuştu.

Prof. Dr. Ferah Ece, "Suda boğulma saniyeler içinde gelişebilen ancak doğru önlemler ve hızlı müdahale ile büyük ölçüde önlenebilen bir sağlık sorunudur. Yaz aylarında suyun keyfini çıkarırken güvenlik kurallarına uymak, hem kendi yaşamımızı hem de sevdiklerimizin hayatını korumanın en etkili yoludur" diyerek sözlerini tamamladı.