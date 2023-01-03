'Yeldeğirmenlerine Karşı' M. Zahit Büyükişliyen retrospektif sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açılıyor

Kazlıçeşme Sanat; hayatının 45 yılını sanat eğitimine adamış, onlarca sanatçı yetiştirmiş yüzlerce esere imza atmış Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen’in “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisine 6 Ocak-19 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Kazlıçeşme Sanat 2023 yılının ilk sergisi için kapılarını; 6 Ocak Cuma günü M. Zahit Büyükişliyen “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisi ile açıyor. Küratörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu’nun yaptığı serginin açılışı saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

“Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisine ev sahipliği yapacak olan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi olarak Kazlıçeşme Sanat’ta düzenlediğimiz bu retrospektif sergisiyle, kapsamlı bir seçkiye ev sahipliği yapmaktan onur duyuyor, bize bu fırsatı verdiği için hocamıza ve sergide emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Sergi, tüm dünyanın dikkat kesildiği meseleleri konu alıyor

“Sanatçılık bir meslek değildir, ben her zaman böyle düşünüyorum. Yalnızca bir icra işi değildir sanatçılık, ruhuyla, beyniyle, duruşuyla ortaya konan bir özgünlüktür” diyen Büyükişliyen, eserlerini, yaşamı anlamlandırma ihtiyacını, insanın dünya ile ilişkisini sorgulayan bir anlayışla ele alıyor.

Büyükişliyen, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, tüm dünyanın dikkat kesildiği meseleler olan hava kirliliği, göç ya da çarpık kentleşme gibi konulara dikkat çekiyor. Bu konular sanatın konusu olabilir mi, diye yadırganmayı göze alan sanatçı 50 yılı aşkın bir zamandır üretmeye devam ediyor.

Kendisine dışarıdan bakarak kavrayabilen, acılar çeken, başarıyı, huzuru, sevilmeyi ve güven duymayı özleyen insanın öyküsünü soyut anlatımlarla ifade ediyor. Bizi biz yapan çevre ve rastlantılar arasında, sanatı, görsel ve fikri dünyamızın önemli bir bileşeni olarak kurguluyor ve her alandaki sanat eserinin bireysel algı ve sezgilerle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor.

Sanatseverler, “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisini 19 Mart’a kadar pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00 - 18.00 saatleri arasında Kazlıçeşme Sanat’ta ziyaret edebilecek.