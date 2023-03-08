Güzellik ve feminizm ilişkisini tartışmaya açan kitabın yazarı Merve Genç, lise öğrencileriyle bir araya geldi. Genç, öğrencilere yaptığı konuşmada, “Yeni kuşak feministler güzellik algısını dönüştürecek” ifadelerini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya (İngilizce) Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Merve Genç, BJK-Kabataş Vakfı Okulları lise öğrencileriyle bir araya geldi. Güzellik ve feminizm ilişkisini tartışmaya açan kitabın yazarı Genç, bu özel buluşma için “Sosyal medyaya sıkı sıkıya bağlı yeni feminist akımları ve güzellik meselesini bizzat bu yeni kültürü şekillendiren gençlerle konuşacak olmak gerçekten çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.

Feminizmin ilk yıllarından beri kadınların görünüşleri ile yargılanmamak adına bir mücadele içinde olduğunu belirten Genç, “Yüzyılları aşan, uzun ve çetrefilli bir mücadele bu. Son yıllarda ise yeni kuşak feministler mevcut güzellik algısını Instagram, Twitter, YouTube gibi ağlar üzerinden farklı dayanışma biçimleri geliştirerek şekillendiriyorlar. Sosyal medyayı seslerini duyurmak, politika yapmak, kültürü dönüştürmek için bir araç olarak görüyorlar. Bu, kadın sorunlarının görünürlük kazanması açısından oldukça önemli” dedi.

Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Örneğin beden olumlama hareketi, metoo akımı, powerofmakeup akımı gibi çeşitli eylemlerle güzellik algımızı şekillendiren, bedenimiz hakkında bize nasıl hissetmemiz gerektiğini söyleyen koca bir kültürü dönüştürmeye çabalıyorlar. Üstelik bu kültürün araçlarını kullanarak. Bu özel günde tüm bu yeni imkanları ve bakış açılarını gençlerle konuşmak çok sevindirici.”

Merve Genç’in İletişim Yayınları’ndan çıkan “Güzelliğin Politikası: YouTube Güzellik Topluluğu” adlı kitabı, BJK-Kabataş Vakfı okullarında bu sene lise kademesinde ders kitabı olarak okutuldu.