'Yeni yıl gecesi salgın hastalıklara davetiye çıkarabilir'

Uz. Dr. Fevzi Akdemir, "Yılbaşı gecesi hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Sağlıklı bireylerin yanında özellikle bağışıklık sistemi düşük olan, kronik hastalıkları bulunanların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü son dönemde grip vakalarında artış yaşanıyor" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Dahiliye Bölümünden Uz. Dr. Fevzi Akdemir, yılbaşı akşamı ve ertesi gününün sağlıklı geçmesiyle ilgili bilgi verdi. Uz. Dr. Fevzi Akdemir, "Yılbaşı gecesi hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Sağlıklı bireylerin yanında özellikle bağışıklık sistemi düşük olan, kronik hastalıkları bulunanların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü son dönemde grip vakalarında artış yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Uz. Dr. Akdemir, yılbaşının her zaman heyecan ve mutluluk verici zamanlardan biri olduğunu belirterek, "Bu nedenle de pek çok kişi yılbaşını kutlarken hem eğlenceye önem verir hem de bugünü şölen havasında geçirmek ister. Aile veya arkadaşlarla birlikte yemek yenir. Elbette bu tür sofralarda kişilerin kendini tutması zorlayıcı olabilmektedir. Yemeklerin, atıştırmalıkların kontrolsüz tüketimi sağlıklı olan bireyleri bile hazımsızlık ve reflü gibi durumlara sürüklerken; kronik hastalığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerekmektedir. Zira yılbaşı gecesi aşırı yeme ve içmeye bağlı sorunlarla acil servise başvuruların arttığı bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

"Kalabalık kutlama yapmayın"

Yılbaşında dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birinin salgın hastalıklar olduğunun altını çizen Uz. Dr. Akdemir, "Koronavirüs salgınının ardından son dönemde grip vakaları artış göstermektedir. Bunun yanında çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar da bu süreçte sıklıkla görülmektedir. Bu enfeksiyonların tamamı damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Yani öksürme, hapşırma ya da konuşma sırasında ağızdan ve burundan çıkan vücut sıvıları farklı bir kişiye bulaşmaktadır. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmak da bulaş riskini artırmaktadır. Bu nedenle yeni yıl gecesi tüm bu hastalıklar göz önünde bulundurularak davranılması, aşırı kalabalığa girilmeden mümkünse çekirdek aile ile yeni yıl gecesini geçirmek uygun olacaktır. Her ne kadar kişilerin hasta olmasa da taşıyıcı olabileceği unutulmamalıdır" diye konuştu.

"Risk grubu dikkat etmeli"

Uz. Dr. Akdemir, sözlerine şöyle devam etti: "Kış enfeksiyonlarından en sık etkilenen risk grupları bağışıklık sistemi düşük olanlar, kronik hastalıkları bulunanlar, çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak durumunda kalanlardır. Tüm bu riskli grubu korumak adına dikkatli davranmak gerekmektedir" dedi.

"Fazla beslenme sağlığı bozabilir"

Uz. Dr. Akdemir, "Bu süreçte hipertansiyon, kalp, mide-bağırsak ve diyabet hastalıkları bulunanların çok dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü bu hastalık grubunun özellikle beslenmeye bağlı rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Yeni yıl akşamında da fazla ve yanlış beslenme kronik hastalığı olan bireylerin sağlık durumlarını bozmaktadır" açıklamalarında bulundu.

Kronik hastalıklarda yılbaşı önerileri

Hipertansiyonda temel sorunun damarlardaki kanın çok hızlı akması ve damarlarda buna karşı direnç oluşması olduğunu vurgulayan Uz. Dr. Akdemir, "Hipertansiyonlu bireylerin en büyük düşmanı tuzdur. Tuzdan zengin salata sosları, mezeler, atıştırmalıklar, kuruyemişler, işlenmiş gıdalar, baharatlı besinler, gazlı içecekler tüketilmemesi gerekir. Diyabette ise dikkat edilmesi gereken konu şeker içerikli besinlerden uzak durulmasıdır. Özellikle hamur işi ürünlerden, şerbetli tatlılardan, sağlıksız karbonhidrat içerikli besinlerden kaçınılmalıdır. Diyabet hastaları porsiyon kontrolü gözeterek az miktarda sütlü tatlı veya diyabetik tatlılardan tüketebilirler. “Bir geceden bir şey olmaz” demeden bu hastalık grubunun eski ve sağlıklı beslenme düzeninden uzaklaşmaması sağlıkları için önem taşımaktadır. Zira porsiyonlara dikkat etmeden yiyecek ve içecek tüketmek diyabet hastalarının hastaneye yatış sebebi olabilmektedir. Kalp ve damar hastalar ise doymuş yağdan zengin gıdalara dikkat etmeliler. Bu tür gıdalar kolesterol seviyesini yükselterek ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Genel anlamda kronik hastalıkları olan bireylerin biraz daha sebze ağırlıklı, lif oranı yüksek beslenmesinde yılbaşı gecesini sağlıklı geçirmeleri için faydalı olacaktır" dedi.

1 Ocak sabahına sağlıklı uyanmanın yolları konusuna da değinen Uz. Dr. Akdemir, sözlerini şöyle tamamladı: "1 Ocak sabahı kendinizi yorgun bitkin halsiz ve bulantı çeker halde bulmak istemiyorsanız işte size dikkat etmeniz gereken noktalar şöyle sıralanabilir; Yılbaşı akşamı yemekleri yavaş tüketin. Yiyecekleri uzun süre çiğneyerek yutmak midenin yorulmasını önler. Dolayısıyla hazımsızlığın da önüne geçilir. Yılbaşı gecesi sofrasında meze çeşitleri zeytinyağ ve yoğurt içerikli olmalı. Su tüketimine dikkat edilmeli. Biraz daha fazla yemek yenebileceğinden su tüketiminde 3 litreye çıkılmalı. Et tüketimi ortalama 150 gramı geçmemeli. Tatlı tüketimi yemekten en az 2 saat sonra yapılmalı. 1 Ocak sabahı hafif bir kahvaltı edilmeli, kahvaltı için geç kalınmamalı. Uyku düzenine dikkat edilmeli. Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunulmamalı. Eğer bu mümkün değilse bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır."