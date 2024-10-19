'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde adı geçen hastaneler kapatılıyor

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor. Kapatılan 10 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk ediliyor.

'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde adı geçen hastaneler kapatılıyor
Editör
EditörEditör
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İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor. Kapatılan 10 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk ediliyor.

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor. İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk ediliyor.

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Öte yandan cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde hastanelerin kapısına mühür vurulduğu görüldü.