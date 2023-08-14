Ağaoğlu Şirketler Grubu’na bağlı Tatlıpınar Enerji’nin 10-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen talep toplama süreci sona erdi. Şirketin halka arzına yoğun ilgi gelirken, 2 milyon 355 bin 601 bireysel başvuru gerçekleşti.

Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun iştiraki olan Tatlıpınar Enerji’nin 10-11 Ağustos tarihleri arasındaki talep toplam süreci sona erdi. Mevcut ödenmiş sermayesi 245,4 milyon TL olan Tatlıpınar Enerji’nin 35 milyon 100 bin adet payı sermaye artırımı, 35 milyon 100 bin adet payı ise ortak satışı olmak üzere toplamda 70 milyon 200 bin adet pay olacak şekilde yüzde 25,03’ü halka arz edildi. Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım eş liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü ise 1 milyar 579 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti.

Şirketin halka arzına, yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,3 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 9,5 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının 2,4 katı olmak üzere toplamda 4 kat filtrelenmemiş talep geldi.

“Yatırımcılarımızı mutlu etmek her zaman önceliğimiz”

Tatlıpınar Enerji ile kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attıklarını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, “Yatırımcılardan yoğun bir talep aldık. 2 milyon 355 bin 601 bireysel yatırımcı, şirketimize ilgi gösterdi. Bu sayı ile yenilenebilir enerjide tüm zamanların talep rekoru kırıldı. Ağaoğlu Grubu olarak, göstermiş oldukları ilgi nedeniyle tüm yatırımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yoğun ilgi, bize duydukları güvenin de bir göstergesi, gurur duyduk. Bundan sonraki süreçte öncelikli olarak yatırımlarımızı tamamlayarak yatırımcılara güzel haberler vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Burak Kutluğ, “Ağaoğlu denince akla ilk gayrimenkul geliyor. Türkiye İtibar Endeksi’nde 12 yıldır uzak ara gayrimenkul sektörünün en itibarlı markası çıkıyoruz. Gayrimenkulün yanı sıra yenilenebilir enerji sektörünün de büyük oyuncularından biriyiz, sektöre bugüne kadar 550 milyon dolarlık yatırım yaptık. Geliştirdiğimiz projelerin toplam kurulu gücü 637 MW’a ulaştı. Gayrimenkul sektöründe oluşturduğumuz güveni, borsa yatırımcısı tarafında da sağlamak en öncelikli hedeflerimizden biri. Talep toplamada kırılan rekor da aslında bu güvenin bir göstergesi” dedi.