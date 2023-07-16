'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor

"Yerinde Dönüşüm" projesi çerçevesinde deprem bölgesinde hizmet verecek olan Yapım ve Dönüşüm Ofisleri 17 Temmuz’da açılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyası için Yerinde Dönüşüm projesi başlattı. Bakanlık tarafından proje çerçevesinde 5 ilde kurulan 22 Yapım ve Dönüşüm Ofisleri ise 17 Temmuz Pazartesi günü açılıyor. Hibe ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen hak sahipleri yarından itibaren Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’ne müracaat edebilecek ve projeye başvurularını ise e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

“Vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen depremzedeleri Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’ne beklediklerini ifade etti. Bakan Özhaseki paylaşımında, “Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız. Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181’den projemiz hakkında bilgi alabilirler” ifadelerini kullandı.

5 ilde 22 noktada açılıyor

Yapım ve Dönüşüm Ofisleri, depremden etkilenen illerde 17 Temmuz’dan itibaren 22 bölgede hizmet verecek. Depremden yoğun bir şekilde etkilenen illerde kurulacak ofisler işe şöyle:

“Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin’de, Malatya’da Yeşilyurt, Akçadağ, Battalgazi ve Doğanşehir’de, Adıyaman’da Merkez, Gölbaşı, Besni ve Kahta’da, Hatay’da Antakya, Defne, İskenderun/Belen, Kırıkhan, Samandağ ve Hassa’da, Gaziantep’te İslahiye ve Nurdağı.”

Yapım ve Dönüşüm Ofisleri şu görevleri üstelenecek:

“Yerinde Dönüşüm projesine başvuruları alacak. Vatandaşın her türlü talep ve önerilerine cevap verecek. Hak sahipliğinin belirlenmesine karar verecek. Salt çoğunluğu gerçekleşen inşa öncesi süreci kontrol edecek. Hazırlanan projelerin uygunluğunu denetleyecek. Vatandaşın talebi doğrultusunda tip projeler hazırlayacak. Vatandaşın mağdur olmasını önleyecek tip sözleşmeler hazırlayacak. Hak ediş süreçlerine göre ödemelerin yapılma takvimini takip edecek. Ruhsattan iskan sürecine kadar bütün imar ve inşa faaliyetini adım adım denetleyecek.”