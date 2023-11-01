'Yerinde Kentsel Dönüşümün' lideri Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türkiye’nin en büyük "yerinde kentsel dönüşüm" çalışmasıyla ilçeyi afetlere hazır hale getirecek güvenli konutlar oluşturmaya devam ediyor. Kentsel dönüşüm çerçevesinde inşa edilen okullar, camiler, otoparklar, sanat ve spor merkezleri, yeşil alanlar ve yeni ulaşım imkanları ile vatandaşlar yüksek yaşam standartlarına kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılında Gaziosmanpaşa’da startını verdiği “Türkiye’nin Büyük Dönüşüm Hareketi” hızla sürüyor. Kentsel dönüşümün öncü ilçesi Gaziosmanpaşa’da, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın girişimleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle kentsel dönüşüm konutları etaplar halinde bir bir tamamlanıyor. Başkan Usta, ekibiyle birlikte sık sık şantiyleri ziyaret ederek, projelerin her aşamasını yakından takip ediyor.

2024 yılında 10 bin 359 konut tamamlanıyor

Olası Marmara Depremi öncesi, ilçeyi afetlere hazır hale getirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ömrünü tamamlayan ve afet riski taşıyan binaların yerine depreme dayanıklı, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturuyor. Kentsel dönüşüm kapsamında ilçede ilk etapta 7 bin 684 konutun inşası tamamlandı. Yapımı devam eden 2 bin 675 konut ise hızla tamamlanarak, 2024 yılında 10 bin 359 konut hak sahipleriyle buluşmuş olacak. İlçede, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve hak sahiplerinin iş birliğiyle hazırlanan kentsel dönüşüm master planı çerçevesinde sadece binaları değil, ilçenin tamamını dönüştürecek bütüncül bir kentsel dönüşüm modeli uygulanıyor. Bu kapsamda konut üretilen bölgelere okul, cami, otopark, kültür merkezi, spor ve sanat binaları, yeşil alanlar, yeni bağlantı yolları, altyapı çalışmaları ve sosyal donatılar inşa ediliyor. Kentsel dönüşüm ile Gaziosmanpaşa’ya 11 bin 445 araçlık otopark, 2 cami, 2 okul, 1 spor salonu ve 139 bin 733 metre kare yeni yeşil alan kazandırıldı.

Tercih edilen ilçe konumunda

Yeni bağlantı yolları Gaziosmanpaşa’dan; İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi lokasyonlara ulaşımı oldukça kolaylaştırdı. 2020 yılında hizmete sunulan ve 4 durağı Gaziosmanpaşa’da bulunan Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı da ilçeyi İstanbul’un merkezi noktalardan biri konumuna getirdi. Ulaşımda yaşanan hareketliliğin yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin sporda, eğitimde, kültürde ve sanatta sunduğu sosyal imkanlar da Gaziosmanpaşa’yı her alanda tercih edilen bir ilçe haline getirdi.