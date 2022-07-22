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'Yetkili servis' oyunuyla vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi

İstanbul'da internet üzerinden elektronik eşya yetkili servisi hizmeti verdiklerini iddia edip vatandaşların tamir edilecek eşyalarını çalarak kayıplara karışan 1'i kadın 5 kişi yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

'Yetkili servis' oyunuyla vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi
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İnternet üzerinden yetkili servis hizmeti verdiklerini iddia ederek vatandaşların tamir edilecek beyaz eşyalarını, televizyonlarını ve klima gibi elektronik eşyalarını çalarak kayıplara karışan 1’i kadın 5 kişi, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

“Aradan 4 ay geçti, televizyonum gelmedi”

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Yetkili servis dolandırıcılarının mağdurlarından Erdal Tavşan, “Televizyonum bozuldu ve internet üzerinden bir yetkili servis bularak irtibata geçtim. Adresimi verdim ve bir gün sonra gelerek tamir için televizyonumu aldılar. 5 bin TL para istediler. Hesaplarına yatırdım. Ondan sonra bir süre ulaşmadık onlara. Daha sonra ulaştığımızda malzeme gelmedi gibi bahaneler söylediler. Aradan 4 ay geçti. Ben de şikayette bulundum ve dolandırıcı oldukları ortaya çıktı” dedi.

İHA
Editör

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