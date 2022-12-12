'Yıl Sonu Emeğin Değeri' sergisi Büyükçekmece Kervansaray'da açıldı

Büyükçekmece’de Güzel Sanatlar eğitmenleri tarafından hazırlanan "Yıl Sonu Emeğin Değeri” sergisi açıldı.

Kültürpark kervansaray’da serginin açılışını Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu ve Güzel Sanatlar eğitmenleri gerçekleştirdi. Güzel Sanatlar eğitmenleri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisine sanatseverlerin katılımı yoğun oldu. Sergide Doğadan manzaraya, insandan hayvana birçok farklı temalı resimler yer alıyor. Sergi açılışının ardından Güzel Sanatlar eğitmenlerine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından çiçek takdim edildi. Birbirinden özel çalışmaların yer aldığı sergi Kültürpark Kervansaray’da 15 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilir.