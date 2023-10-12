'Yılın Çevre Dostu Belediye' ödülü Sakarya Büyükşehir'in

12. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreninde ‘Yılın Çevre Dostu Belediye’ ödülü Büyükşehir Belediyesi’nin oldu. Ödülü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’dan alan Başkan Yüce, “Bu ödülü şehrimize, kıymetli hemşerilerimize armağan ediyorum. Şehrimiz için hizmete sunduğumuz eser ve projelerin ödüle layık görülmesi çalışma azmimizi artırıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de Sakarya’ya değer katacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 12. Uluslararası Buhara Medya Ödül Törenine katıldı. Ankara’da gerçekleştirilen ödül töreninde Başkan Yüce’nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Afyon Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, milletvekilleri, belediye başkanları, iş insanları, sanatçılar, gazeteciler ve çok sayıda davetli yer aldı.

Çeşitli kategorilerde ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede Büyükşehir Belediyesi, ‘Yılın Çevre Dostu Belediye’ ödülünün sahibi oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’dan ödülü alan Başkan Ekrem Yüce, ödülü izzetin, bereketin, kardeşliğin sembolü olan Sakarya’ya ithaf etti. Ödül töreninin ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “12. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreninde ‘Yılın Çevre Dostu Belediye’ ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan’ın elinden aldık. Bu ödülü şehrimize, kıymetli hemşerilerimize armağan ediyorum. Şehrimiz için hizmete sunduğumuz eser ve projelerin ödüle layık görülmesi çalışma azmimizi artırıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de Sakarya’ya değer katacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

Yüce, ‘Yılın Çevre Dostu Belediye’ ödülünün Sakarya’nın çevreci belediye anlayışının bir tezahürü olduğunu ifade ederek, “Sakarya’da ‘Sıfır Atık’ anlayışıyla hareket ediyor, SEKAY ile katı atıkları enerjiye dönüştürüyoruz. Atıktan Hayata Geri Dönüşüm atölyesiyle kağıt atıkları yeniden kullanıma kazandırıyoruz. Çevreyi korumak, geleceğe taşımak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyoruz. Şehrimizde 55 bin metrekare alanda 14 bin panel ile güneşten enerji üretimine başladık” diye konuştu.

Başkan Yüce, Sakarya’da çevre dostu bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak için özel bir çaba gösterdiklerini ifade ederek, “Dünya Bisiklet Şehri’ ünvanını şehrimize kazandırdık. Bisiklet yol ağımızı 200 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. TUBİS ile uzun süreli bisiklet kiralama uygulamamızı başlattık. Yine Akıllı Bisiklet Sistemi (SAKBİS) ile sağlıklı ve çevreci bir ulaşıma katkı sunuyoruz. Tripy Elektrikli Bisiklet ile de bu çalışmalarımızı genişlettik. Uluslararası bisiklet organizasyonlarıyla da dünya bisiklet kamuoyunun dikkatini şehrimize çekiyoruz. İnşallah çalışmaya, bisiklete yönelik adımlar atmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.