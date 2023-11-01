'Yılın En Başarılı Marketler Zinciri' Özhan Market'in oldu

Kaliteli hizmet anlayışıyla her zaman ön plana çıkan Özhan Market, ’Yılın En Başarılı Marketler Zinciri’ ödülüne layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğiöncülüğünde, DOSABSİAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ’Bursa Cumhuriyetin 100. Yılını Adımlıyor’ başlıklı ’BursaBaşarı Ödülleri’ programında sektör ve medya başarı ödülleri takdim edildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, birbirinden başarılı kurumların ödüllendirildiği gecede Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market de ödüle layık görüldü.

’Yılın En Başarılı Marketler Zinciri’ seçilen Özhan Market’in ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan, televizyon programcısı Vahe Kılıçarslan’dan aldı. Programda konuşan Elif Özhan, Özhan ailesi olarak ödüle layık görüldükleri için büyük gurur ve sevinç duyduklarını söyledi. Bu sene hem Cumhuriyetin 100. yılını hem de Özhan Market’in 60. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Özhan, "Hem Türkiye hem de bizim için böyle bir anlamlı yılda bu ödüle layık görülmek mutluluk verici. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursalılara Özhan kalitesiyle, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Bizi bu ödüle layık gören organizasyon komitesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödülü iş arkadaşlarıma armağan ediyorum” diye konuştu.