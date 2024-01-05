'Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Ödülü' Prof. Dr. Akgün'ün

Doktorclub.com ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi işbirliği ile 7’ncisi düzenlenen Türkiye’nin Sağlık Ödülleri Doktorclub Awards 2023 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Yılın Doktoru Ödülleri kategorisinde “Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Ödülü’nü almaya hak kazanan Medipol Üniversitesi Bahçelievler Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, ödülünü Prof. Dr. Timur Selçuk Akpınar’ın elinden aldı.

Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Cihangir Akgün, “Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Bu ödüle giden süreçte geliştirdiğimiz bebek bezinde çok iyi bir takım çalışması yürüttük. Kısa zamanda dünyanın ilk ve tek idrar torbalı bebek bezini üreterek 10’dan fazla ülkede anne ve bebeklerin kullanımına sunduk. Hedefimiz yurt içinde ve yurt dışında çok daha fazla bebeğin bu ürünü kullanmasını sağlayarak birçok hastalığın tanısında kullanılan idrar numunesini en doğru şekilde elde edebilmek” şeklinde konuştu.

Sağlık dünyasının Oscarları olarak bilinen Doktorclub Awards ödülleri, 87 binin üzerinde hekimin oylarıyla belirleniyor.