'Yok artık' dedirten hırsızlık

Kocaeli'de hırsızlık için girdiği camide güvenlik kamerasının kendisini görüntülediğini fark eden hırsız, kamerayı yerinden söküp yanına aldı.

'Yok artık' dedirten hırsızlık
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Kocaeli’de hırsızlık için girdiği camide güvenlik kamerasının kendisini görüntülediğini fark eden hırsız, kamerayı yerinden söküp yanına aldı.

Olay, Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki Ali Rıza Cansu Vakfı Cami’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık amacıyla camiye giren şüpheli, bir süre gezindikten sonra camideki güvenlik kamerasınca görüntülendiğini fark etti. Panik olan şahıs, kamerayı yerinden söküp, yanına alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasının yerinde olmadığını gören cami yetkilileri şikayetçi oldu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'Yok artık' dedirten hırsızlık
'Yok artık' dedirten hırsızlık