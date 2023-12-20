'Yol verme' kavgasında mermi yağdırdı

Kırklareli’de yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, olayın ardından olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz günlerde, Lüleburgaz ilçesi İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkay Çetinkaya yönetimindeki otomobil ile Eşref Ayhan idaresindeki otomobil bir sokakta karşı karşıya geldi. İlkay Çetinkaya, Eşref Ayhan’ın ters yönden geldiğini söyleyerek, sürücüden aracını geriye çekmesini istedi. Bunun üzerine sürücüler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Mermi yağdırdığı anlar kamerada

İkili arasındaki kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İki sürücü araçlarıyla yolda karşılaştıktan sonra bir süre birbirine yol vermeden bekliyor. Daha sonra aracından inen Eşref Ayhan’ın, İlkay Çetinkaya’nın aracına gitmesiyle ikili arasında bir süre sözlü tartışma yaşanıyor. Daha sonra araçtan uzaklaşan Ayhan’ın cep telefonuyla çekim yapmasına karşılık, Çetinkaya da aracından dışarı çıkarak telefonuyla 155’i arıyor. O sırada Ayhan’ın Çetinkaya’nın üzerine yürümesi ve darp etmeye çalışması sırasında bir anda ikili arasında kavga çıkıyor. Kavga eden iki kişiyi ayırmak için araya vatandaşların da girmesiyle kavga kısa süreliğine sona erse de kameralara yansıyan görüntülerde, Eşref Ayhan aracına yönelerek aldığı silahla İlkay Çetinkaya’ya doğru ateş ediyor.

Olay sonucunda vücuduna mermi isabet eden Çetinkaya kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan İlkay Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşref Ayhan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ayhan, daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.