'YPG ve Arap aşiretlerinin çatışması Suriye ve İran'a yaradı'

Suriye’nin Deir ez Zor vilayetinde 2 Eylül’de başlayan bazı Arap aşiretleri ile YPG arasındaki çatışmalar etkisini genişleterek devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde yaşanan bu süreçten en kârlı çıkanın İran ve Suriye Hükümeti olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Serhat Erkmen, “PKK/YPG’nin yüzlerce insanı öldürerek çatışmayı durdurma çabasından sonra Deir ez Zor aşiretlerinin Şam ve Tahran’a yakınlaşmaması şaşırtıcı olur. Bu durum ABD’nin süreci gözden geçirmesine neden olabilir” dedi.

Aşiretlerin temel isteğinin ABD’nin YPG’yi değil kendilerini muhatap alması olduğunun altını çizen Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serhat Erkmen, “Böylece ayrı bir idari yapı çerçevesinde toplumsal, siyasal ve askerî bir düzenlemeye gidilmesini istediler. Yani, aşiret ayaklanmasının ABD’ye karşı gerçekleşmediğini kaydetti. Şimdilik Arap Aşiretlerinin isteklerine ulaşamadı. Kazansalardı, ABD bu taleplerine evet diyebilirdi; hatta ileri gideyim, bence diyecekti” öngörüsünde bulundu.

“Çatışmalar Menbiç’in kuzeyine kaydı”

Deir ez Zor’daki çatışmaların yavaş yavaş sakinleştiğini belirten Prof. Dr. Erkmen, bununla birlikte PKK/YPG terör örgütü ile İdlib ve Suriye’nin kuzeyindeki diğer bölgelerden gelen silahlı gruplar arasında, Menbiç’in kuzeyindeki çatışmaların sürdüğünü hatırlattı. Prof. Dr. Erkmen’e göre önümüzdeki günlerde ana çatışma ekseni muhtemelen bu bölge olacak. Asıl soru ise ABD ve Rusya’nın bu çatışma sürecine nasıl yaklaşacakları? Ortada Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) HTŞ’nin veya diğer grupların katıldığı adı konulmuş bir operasyon bulunmamasına rağmen adı sayılan bu gruplar ile Rusya, PKK/YPG ve Suriye Ordusu arasında açıkça bir çatışma olduğunu kaydetti. Erkmen, “Bundan sonrası ise bölgedeki silahlı grupların ya da terör örgütlerinin çatışma sürecindeki tavırlarından ziyade, Türkiye’nin, ABD’nin ve Rusya’nın tepkilerine bağlı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi ziyaretinde Adana Mutabakatı veya Astana’ya vurgu yapmaması bence anlamlıydı.” değerlendirmesini de yaptı.

“ABD, Rusya ve Türkiye birbirini şu anda tartıyor”

ABD, Rusya ve Türkiye’nin şu anda birbirini tarttığını belirten Erkmen, “Rusya bu süreçte, dahil olmadığı bir askerî operasyonu engellemek istedi. Rusya, ‘Menbiç veya başka bir bölgede 3-5 köy bile el değiştirecek olsa bana sorulmalı’ diyor. Nitekim 1 Eylül’den bu yana İdlib’e yönelik saldırılarda çok kuvvetli bir artış var. 5 Eylül’den beri de Deir ez Zor’daki çatışmalar YPG’nin, aşiretleri askerî olarak bastırmış gibi görünse de Menbiç’teki çatışmalar sürüyor. Yani çatışmalar Fırat’ın bir ucunda başladı ancak öteki ucunda sürüyor. Birkaç güne çatışma haberleri azalırsa Deir ez Zor olayları şimdilik sadece gelecek için izlenmesi gereken bir göstergeye dönüşmüş olacak” diye konuştu.