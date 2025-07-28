'Yuvamız Ataşehir'de yeni dönem için kura heyecanı

Ataşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevleri, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için minik öğrencilerini belirlemeye hazırlanıyor. Yoğun başvuru sürecinin ardından, yeni dönem kayıtları için kura çekimi 29 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek.

Ataşehir Belediyesi’ne ait 4 adet Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde kabul edilecek yeni minik öğrencilerini belirlemek için kura çekilişi düzenliyor. Saadet Hasan Gülbaran Gündüz Bakımevi, Barbaros Gündüz Bakımevi, Bahri Behçet Yıldız Gündüz Bakımevi ve Fidan Kalpler Gündüz Bakımevi her yıl olduğu gibi bu yıl da kura yöntemiyle öğrenci kabul edecek. Kura çekilişi, 29 Temmuz Salı günü saat 10.00’da Ataşehir Belediyesi Başkanlık Binası’nın 7. katındaki Konferans Salonu’nda, noter huzurunda yapılacak. Kura çekilişi velilerin şeffaf bir şekilde süreci takip edebilmesi için aynı zamanda Ataşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayınlanacak.

Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevleri, her yaştan çocuğa güvenli, nitelikli ve sevgi dolu bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor. Kura çekilişiyle, tüm başvuran ailelere fırsat eşitliği sağlanarak, eğitimde daha fazla çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.