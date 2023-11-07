'Yüz Yıllık Söz' performansı Nilüfer'de

Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde gerçekleşecek, Murat Daltaban’ın tasarlayıp yönettiği “Yüz Yıllık Söz” performansı ile sanatseverleri eşsiz bir deneyime davet ediyor.

Nilüfer Belediyesi Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamalarına hız kesmeden devam ediyor. Nilüfer Kent Tiyatrosu, Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban tarafından tasarlanan ve yönetilen “Yüz Yıllık Söz” isimli canlı okuma performansı, Cumhuriyet döneminde yazılmış romanlardan seçilen 100 romanın, Türkiye’nin tüm tiyatro okulları ve konservatuvarlarından davet edilen 100 tiyatro öğrencisi tarafından bir gün içinde, tek bir solukta okunmasıyla gerçekleşecek. Bu yüzüncü yıla özel tasarlanan etkileyici performans, 12 Kasım Pazar günü Balat Atatürk Ormanı’nda NKT’ye ait ’Ormandaki Kulübe’de gerçekleşecek. Performans saat 13.00’de tüm romanların aynı anda okunması ile başlayacak. Bu uzun soluklu performansı deneyimlemek isteyen herkes, başlangıç saatinden itibaren diledikleri zaman katılım gösterebilecek.

Performansın tasarımcısı Murat Daltaban tarafından oluşturulan 100 romanlık seçki ile bir “Yüz Yıllık Söz’ kütüphanesi oluşturuluyor. Bir araya getirilen 100 Romanlık seçkiden oluşan Yüz Yıllık Söz kütüphanesi, özellikle kadın yazarların sayısının fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Cumhuriyetin 100.yılında, NKT bu kapsayıcı performans ile Türkiye’nin her yerindeki tiyatro okullarından 100 öğrenciyi buluşturuyor ve bir eserin parçası haline getiriyor. Yaklaşık 40 kişiden oluşan Nilüfer Kent Tiyatrosu performans yürütücü ekibinin ve izlemek için alanda bulunan seyircilerin o gün göstereceği yüksek kondisyon, direnç ve mücadelesine de bağlı olarak tüm kitapların tamamının okunması ile tamamlanacak.