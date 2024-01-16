'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' için bilgilendirme tırları yollarda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bilgilendirme tırları, ‘Yüzyılın Dönüşümü İstanbul’ ve ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının tanıtımına başladı. İstanbul’u ilçe ilçe dolaşacak olan tırlar, ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ve kentsel dönüşüm projeleri hakkında vatandaşları bilgilendirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un dönüşümü için çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul’u, ‘Yüzyılın Dönüşümü’ne düzenlemesi çerçevesinde yola çıkan bilgilendirme tırları, yol haritasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının yanı sıra kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını vatandaşlara yerinde anlatacak.

İlk durak Üsküdar

İstanbul’un 39 ilçesini gezecek olan bilgilendirme tırlarında vatandaşlar, ‘Yarısı Bizden’ ve ‘kentsel dönüşüm’ konularında Bakanlığın uzman personeliyle yüz yüze görüşerek merak ettikleri sorulara ilişkin bilgi alabilecek. Bu kapsamda 15 Ocak’ta yola çıkan 2 tırın ilk durakları Bağcılar ve Üsküdar ilçeleri oldu. 20 Ocak’a kadar Bağcılar ve Üsküdar’da bilgilendirme yapacak olan tırlar, 21-27 Ocak tarihleri arasında ise Bahçelievler ve Pendik ilçelerinde İstanbullularla buluşacak.

Bağcılar Meydanı ve Üsküdar Meydanı Mihrimah Sultan Cami önünde hizmet vermeye başlayan bilgilendirme tırlarına İstanbullular, ilk günden büyük ilgi gösterdi. Tırları ziyaret eden vatandaşlar, ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ve kentsel dönüşüm konularında Bakanlık personelinden detaylı bilgiler aldı.

‘Yarısı Bizden’ ile İstanbullulara 1,5 milyon lira destek

İstanbul’un dönüşümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başlattığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile vatandaşlara 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek verilecek.