'Yüzyılın izinde genç yetenekler' konseri mest etti

Nilüfer Belediyesi Oda Orkestrası ‘Yüzyılın İzinde Genç Yetenekler’ konseriyle izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Nilüfer Çoksesli Koro’nun da eşlik ettiği konserde ilk kez sahne alan genç yetenekler ayakta alkışlandı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet’in 100. etkinlikleri kapsamında bu kez Nilüfer Oda Orkestrası sahne aldı. ‘Yüzyılın İzinde Genç Yetenekler’ konseriyle Uğur Mumcu Sahnesi’nde performans sergileyen Nilüfer Oda Orkestrası izleyenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı. Şef Deniz Tan yönetiminde sahne alan dev orkestrada, genç yetenekler solist olarak yer aldı. Piyanoda Yaprak Özgüç, Melis Topçular, Göksu Yıldız, kemanda Atakan Atasoy ve viyolada Efe Oğul Çakal ilk defa böyle bir gecede performans sergiledi. Mozart, Bach ve H. Wieniawski gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini başarıyla sergileyen genç yetenekler ayakta alkışlandı. Konserin son bölümünde ise Nilüfer Oda Orkestrası’na Nilüfer Çoksesli Koro da eşlik etti. Vatan Marşı, Gençlik Marşı ve Cumhuriyet’in 100. Yıl Türküsü’nü birlikte seslendiren iki koro izleyenlere büyük mutluluk ve gurur yaşattı. Konser sonunda Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Başkan Turgay Erdem adına şefler Deniz Tan, Z. Göknur Yıldız ve solistlere çiçek verdi.