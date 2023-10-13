'Zirvedeki sporcular' zirvesi yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, amatör sporcuların ilham verici deneyimlerini aktardıkları ’Zirvedeki Sporcu Buluşmaları’ paneli iki oturum olarak gençlerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

Balıkesir Lisesi Konferans Salonu’nda ve Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Ali Özdemir’in yaptığı panelde, Başpehlivan Mehmet Yeşilyurt, Basketbolcu John Ajayı, Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren, Balıkesirspor futbolcuları Yiğithan Kır, Arda İbrahim Akgün, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor A takımı oyuncuları Berkan Aksu ve Yiğit Karalar öğrencilerle bir araya geldi.

Panelde, amatör spordaki başarı hikayeleri, çalışma disiplini, hangi zorluklarla karşılaştıkları, sporda motivasyon ve gelecekteki hedeflerinin neler olduğu gibi konular ele alındı. 320 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte tecrübeli sporcular ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Adem Özalp, ”Her yıl ekim ayında Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek sporun tabana yayılmasını, halkımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapmasını, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunulmasını hedefliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile değerli sporcularımızın gençlere yol göstermeleri oldukça kıymetli. Son yıllarda ilimizde spor kültürünün oluşması ve spor sevgisinin aşılanması yönünde büyük bir aşama kaydedildi. Bu ve benzeri buluşmaların ilimizde sporun gelişimine ivme kazandıracağını düşünüyorum. Sporcularımıza ve gençlerimize başarılar dileyerek benzeri etkinlikler düzenlemeye devam edeceğimizi buradan duyurmak istiyorum” dedi.