'Zor Balık' söyleşisine minikler konuk oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ‘Zor Balık’ isimli söyleşi minik okurları ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım kültür sanat etkinlikleri söyleşi ile devam etti. Faik Baysal Kütüphanesi’nde Yazar Büşra Tarçalır Erol’un katılımıyla gerçekleştirilen programda ‘Zor Balık’ isimli eser konuşuldu. Minik okuyucuları ile bir araya gelen Erol, zorbalığı tanımlayarak, bu tür davranışlar karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair bilgiler paylaştı. Yazar Büşra Tarçalır Erol, günümüzün önemli sorunlarından biri olan zorbalığı, kendini çok güçlü gören balığın öyküsünü konu olan ‘Zor Balık’ isimli kitabını miniklere okudu. Erol, zorbalık ve güçlü olma isteği arasındaki ilişkiyi irdeledi.