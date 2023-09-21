09:00-17:00 saatlerine dikkat!

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah ANADERE, BABA, BAHAR, DARENDE ÇIKMAZI, DARÜŞŞAFAKA, DARÜŞŞİFA, DAVUTPAŞA, GELEVRİ TEPESİ ÇIKMAZI, HAVUZLAR, HAŞHAŞ, KARLAMA, KAVAKLIZADE, KOZALAK, KUŞLUK, MONDROS, OKUSUN, ÇEŞNİ, ÖZDERE sk bölgelerinde 22/09/2023 09:00:00 - 22/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., BAHÇELİEVLER, BİGADOS, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, KARAMEŞE, SEÇİL, ZIRH sk bölgelerinde 22/09/2023 09:00:00 - 22/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 22/09/2023 09:00:00 - 22/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÜLBABA, HAŞMET, KAVAKLI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA sk bölgelerinde 22/09/2023 09:00:00 - 22/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DOĞANBAYIR, KASAPOĞLU, KENAN, KUVAYİ MİLLİYE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, ULUHAN sk bölgelerinde 22/09/2023 09:00:00 - 22/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/09/2023 09:00:00 - 22/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.