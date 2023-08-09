1 ayda 101 kilo skunk, 222 bin kök kenevir ele geçirildi

Kırklareli Jandarması 1 aylık çalışmalarında 33 şüpheli yakalarken 101 kilogram skunk, 222 bin 654 kök kenevir ele geçirdi.

1 ayda 101 kilo skunk, 222 bin kök kenevir ele geçirildi
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Kırklareli Jandarması 1 aylık çalışmalarında 33 şüpheli yakalarken; 101 kilogram skunk, 222 bin 654 kök kenevir ele geçirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler sonucunda 14 uyuşturucu, 8 kaçakçılık ve 1 organize suç olaylarında toplam 33 şüpheli yakalandı. Meydana gelen olaylarda; 101 kilogram skunk, 222 bin 654 kök kenevir, 2 bin 90 gram kubar esrar, 104 gram bonzai, 86 gram kenevir tohumu, 16 gram metamfetamin, 75 litre alkollü içki, 3 adet dedektör, 1 adet tarihi eser ve 7 adet muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.