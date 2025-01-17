1. Dönem İlçe Karne Töreni Nurullah Baldöktü İlkokulu'nda düzenlendi

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem karne töreni, 17 Ocak Cuma günü Nurullah Baldöktü İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törene Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, şube müdürleri, okul yöneticileri ve sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini takdim ederek onları tebrik etti ve iyi tatiller dileklerini iletti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Evlatlarımızın emeği ve gayretiyle dolu bir dönemi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm öğrencilerimize sağlıklı, mutlu ve keyifli bir yarıyıl tatili diliyor, ikinci dönemde başarılarının devamını diliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Aynı gün, “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında Silivri’deki öğrencilerin hazırladığı serginin açılışı da gerçekleştirildi. Başkan Balcıoğlu, bu anlamlı projeye destek vererek öğrencilerin emeklerini ve özgün eserlerini tebrik etti. Sergi, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Nurullah Baldöktü İlkokulu’ndaki tören, öğrencilerin başarılarını kutlayan sıcak bir atmosferle sona erdi. Belediye Başkanı Balcıoğlu ve diğer protokol üyeleri, ikinci dönemde de öğrencilerin başarılarının devamını dileyerek, eğitim-öğretim sürecine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.