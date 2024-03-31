1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayda, 3 şüpheli yakalandı

Bursa’da seçimden bir önceki gece MHP’li gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Seçimden bir önce gün Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP’li bir gencin öldürüldüğü olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Şüpheliler E.Y., M.Y. ve T.Y. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayda kullandıkları 2 adet tüfek ve 1 adet tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup, Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam etmektedir".